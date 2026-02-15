Mitos urbanos geniales: ¿Neil Armstrong nació en México?

Lo que necesitas saber: Existe una leyenda urbana que surgió en 1969 y cuenta que el astronauta Neil Armstrong en realidad nació en un pequeño pueblo de Jalisco.

Cuentan viejas leyendas que el amigo de un amigo de un amigo sostenía que Neil Armstrong, el hombre que pisó la Luna por primera vez, nació en un pueblo de México. Aunque esto podría ser más falso que una moneda de cuatro pesos, el rumor fue tan fuerte que incluso se convirtió en película. Sabemos que de los rumores nacen los mitos y este en particular permanece entre el humor y la ficción.

Los rumores indican que Armstrong nació en un pequeño pueblo de Jalisco./Imagen Wikipedia

Oficialmente, Neil Armstrong nació en la ciudad de Wapakoneta, Ohio, el 5 de agosto de 1930, pero existen datos supuestamente verídicos de que en realidad un pequeño pueblo de Jalisco en las faldas de los volcanes de Colima fue su lugar de nacimiento, basados en testimonios y anécdotas de gente local que aseguraba que el primer hombre que puso un pie en el satélite natural de la Tierra en realidad era tan mexicano como el mole.

Los mitos se encargan de trastocar la realidad./Imagen Wikipedia

Estos rumores fueron la semilla para la creación de la novela Un mexicano en la luna de 2010, escrita por Manuel Sánchez de la Madrid, quien se encargó de contar la historia de las investigaciones sobre esa leyenda urbana difundida por un periodista que afirmaba que Neil Armstrong era jalisciense y era conocido como “El Güero”.

Un mexicano en la Luna y la leyenda de la nacionalidad de Armstrong

Así es como esta historia que puede tener algo de verdad y un tanto más de leyenda llegó a la pantalla grande en 2024 a cargo del guionista Francis Levy Lavalle, originario de Colima. La película Un mexicano en la Luna cuenta el desarrollo del mito sobre el lugar de nacimiento de Armstrong y se basa en el libro de Manuel Sánchez.

Una novela y una película se encargan de retratar este mito urbano./Imagen Un Mexicano en la Luna Facebook

El mito popular nace de una anécdota de 1969 y se difundió gracias a la labor de un periodista llamado Simón González en el libro y en el filme. La historia nos cuenta que unos meses antes del viaje del Apollo 11 y su alunizaje, cuando Armstrong ya era una figura reconocida mundialmente, Simón asistió a una cena en la que una de las empleadas domésticas mencionó que Neil Armstrong era originario de Zapotitlán de Vadillo, su pueblo natal.

Los asistentes se rieron ante la supuesta ocurrencia, pero más tarde el periodista escuchó que la coordinadora de empleadas regañaba a la muchacha por hablar del origen del astronauta, recordándole que estaba prohibido. Así es como Simón, en busca de la verdad y la fama periodística, se encargó de investigar y recopilar testimonios y anécdotas que supuestamente corrían por los pueblos de Jalisco y Colima.

Escena de la película./Imagen Un Mexicano en la Luna Facebook

Un mexicano en la Luna retrata con humor esta anécdota, también aborda temas como la ética periodística y la solidaridad comunitaria. Lamentablemente, Francis Levy falleció antes del rodaje de la película. La dirección quedo a cargo de José Luis Yáñez y Cecilia “Techus” Guerrero y es protagonizada por Héctor Jiménez en el papel de Simón, acompañado de actores como Maryfer Santillán, Ausencio Cruz y Roberto Ballesteros.

Neil Armstrong y México

El famoso astronauta visitó tierras mexicanas en septiembre de 1969, junto con sus compañeros Edwin “Buzz” Aldrin y Michael Collins y sus respectivas esposas. A los tres se les recibió con un gran ambiente de fiesta y lucieron sarapes y sombreros de charros durante su recepción, pero eso no tiene nada que ver con que Armstrong fuera de nacionalidad mexicana.

Armstrong y sus compañeros en las calles del Zócalo en 1969./Imagen México Aeroespacial y Defensa Facebook

Lo que sí resulta cierto es que al primer hombre en la luna le encantaba nuestro país, al que, según dice vio “como una bella combinación de colores” desde la Luna. Además, dijo que desde ahí no se podían apreciar las fronteras y que “los continentes se unían tal como la gente debe unirse en propósitos comunes”.

¿Sería posible que el astronauta naciera en Jalisco y fuera conocido como “El Güero”?/Imagen Wikipedia

México fue el primer país que los astronautas visitaron en su gira mundial y de hecho Armstrong ya lo conocía desde quince años atrás, cuando vino para celebrar su luna de miel. Lo más probable es que el supuesto Neil Armstrong mexicano fuera alguien muy parecido a él, pues todos tenemos un doble en alguna parte del mundo, pero la anécdota está ahí y tanto el libro como la película la retratan de una manera curiosa y divertida.

Neil Armstrong murió en agosto de 2012 y sería fantástico que fuera mexicano y oriundo de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, pero la historia nos cuenta una realidad muy diferente.