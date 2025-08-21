Lo que necesitas saber: Por su presencia y trabajo en Canal 22, Huemanzin Rodríguez se convirtió en uno de los referentes del periodismo cultural en México.

Durante años, Huemanzin Rodríguez fue una presencia constante del Canal 22: de reportero, conductor, en cápsulas. Hoy, de manera sorpresiva, se da a conocer su lamentable muerte.

Muere Huemanzin Rodríguez / Imagen: Canal 22

Fue un referente de Canal 22 y del periodismo cultural en México

“Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal”, señala el mensaje con el que, desde Canal 22, se confirma la muerte de Huemanzin Rodríguez.

Tan pronto como se dio a conocer la noticia, el medio cultural se ha volcado a expresar sus condolencias. Tanto instituciones, como excompañeros se han pronunciado sobre esta triste noticia.

“Qué noticia tan triste para quienes tuvimos la fortuna de conocerte querido Huemanzin. Gracias por las charlas, por las entrevistas y por toda la buena onda”, expresó el documentalista, Everardo González.

Imagen promocional de Semanario N22 / Imagen: @jacarandilla

En los últimos años, Huemanzin Rodríguez residió en Noruega

La también periodista cultural, Jacaranda Correa, compartió un mensaje al conocer la noticia, recordando las diversas ocasiones que compartió espacio en Canal 22 con Huemanzin Rodríguez.

“Difícil articular palabra alguna para despedir a un amigo, colega, tan joven”, expresó Correa en redes. Sì, joven: Huemanzin Rodríguez tenía 51 años.

Muerte de Huemanzin Rodríguez / Captura de pantalla

Huemanzin Rodríguez condujo Noticias 22, el noticiero cultural de Canal 22 que, tiempo después, se convirtió en la revista cultural semanal Semanario N22. Se encargó de la conducción de este programa, junto con Irma Gallo, hasta 2021.

De acuerdo con La Jornada, en los últimos años, Huemanzin Rodríguez residía en Noruega, con su esposa. Según el diario capitalino, Huemanzin habría informado a amigos y excompañeros del Canal 22 que fue diagnosticado con cáncer.