Ora, ora: Mujer descubre que las autoridades la buscan por no devolver un VHS hace 20 años

Hasta se siente raro hablar de los VHS en pleno 2021 ¿no?… Pues bien, aunque los videocasetes están en desuso desde hace un buen rato ya, parece que todavía le causan problemas a una que otra persona. Y con esto, nos referimos a asuntos legales más que otra cosa.

Así le sucedió a una mujer identificada como Caron McBride en el estado de Texas cuando intentaba hacer un trámite para actualizar su licencia de conducir. Sin embargo, al momento de realizar la diligencia, le informaron que esta no podía procesarse debido a que tenía cargos en su contra precisamente por no haber devuelto una videocinta que rentó hace más de 20 años. Qué cosas ¿no?

Seguro que muchos de ustedes, queridas lectoras y lectores, recuerdan aquella mágica época en la que iban al videoclub más cercano para rentar una serie o una buena película y disfrutar el fin de semana. Eso sí, cuidado con no devolverla a tiempo porque te podían multar con un pago extra.

Y lo sabemos: hoy en pleno auge de los servicios de streaming, este tipo de rollos son cosa del pasado… pero no es del todo así. Como mencionamos anteriormente, una mujer llamada Caron McBride se llevó un buen susto cuando se enteró que tenía cargos en su contra desde el 2000 por no haber regresado un VHS a la tienda donde lo rentó.

Resulta que ella, quien ahora reside en Texas, intentó hacer un trámite para actualizar su nombre en su licencia de conducir pues recientemente contrajo matrimonio. El asunto es que con la pandemia encima, esto solo lo podía hacer en internet. Cuando recibió respuesta, le dijeron que tenía un problema legal en Oklahoma, la antigua ciudad donde residía, y que el trámite no podía continuar hasta no esclarecer ese problemilla.

Caron marcó al número de referencia que le dieron y desde ahí le comentaron que tenía una acusación formal por ‘malversación de propiedad alquilada’ desde marzo del 2000, según indican medios locales. La información de la policía indica que (prepárate para un momento retro) ella había rentado un VHS de Sabrina: La Bruja Adolescente en el videoclub Movie Place de la ciudad de Norman, en Oklahoma.

La documentación muestra que dicha tienda cerró en 2008 y aunque el Estado de Oklahoma aún podía levantar cargos contra la mujer pues la acusación seguía vigente, decidieron retirarlos al no haber una parte afectada como tal (quién sabe qué hubiera pasado si el videoclub siguiera abierto).

Según cuenta McBride, ella no recuerda haber visto ni rentado dicho videocasete, aunque dijo que posiblemente fue la pareja con la que vivía en ese entonces quien lo habría alquilado para sus hijas. Así que ya saben: tengan cuidado con sus deudas pasado.

Remember these? Yeah, that’s a VHS tape.

TONIGHT- an Oklahoma woman is trying to clear her record after learning she was charged w/ felony embezzlement for never returning ‘Sabrina the Teenage Witch’ on VHS tape from a ‘Movie Place’ 21 YEARS AGO. Hear from her on @OKCFOX at 9. pic.twitter.com/CE4aModOhI

— Erika Stanish (@Erika_Stanish) April 22, 2021