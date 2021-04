RETO VISUAL: ¿Puedes identificar a las películas ganadoras del Oscar en esta imagen?

A ver, ciné[email protected] de hueso colorado. Este reto visual es para ustedes... Recién pudimos presenciar la entrega 93 del Oscar y por supuesto que el debate continúa. Algunos estarán de acuerdo con los y las ganadoras, otros más quizá no tanto, pero esa es una de las cosas geniales del séptimo arte: que habrá el panorama del mundo para hablar de grandes historias, sean cuales sean.

Y bueno, ya que andamos en esas, no estaría nada mal poner un reto para aquellos que se la saben todas cuando de la historia del cine se trata el asunto. Prepárense porque este desafío no está nada facilito. Veamos de qué se trata y a rifarse como los grandes.

¿Puedes identificar TODAS la películas en esta imagen?

Ahora sí, es momento de echarle ganas a este nada sencillo pero entretenido reto visual. La imagen que verás a continuación fue creada por el diseñador gráfico británico Toby Triumph y en ella, reconocerás inmediatamente las referencias sobre algunas de las más grandes cintas en la historia del cine.

Eso sí, no todo será tan simple como se lee. Por acá también van algunas que solo las y los cinéfilos más clavados -esos verdaderos amantes de la cinematografía- podrán identificar. Viene bien ‘campechaneadito’ con películas de todas las décadas. La única pista que te daremos es que son 20 películas y todas han ganado un Oscar en diferentes categorías.

Como la cosa no es sencilla, sugerimos echarle de tiempo unos 2 o 3 minutos para meterle candela al reto, pero que puedas atinarle a tantas como puedas. Acá te dejamos la imagen y más abajo van las respuestas. ¡A darle!

Acá va la solución al reto visual

Si ya de plano llegaste hasta este párrafo, hay de dos: te la rifaste como los grandes o de plano ya no pudiste. Nosotros te sugerimos seguirle intentando, no te puedes quedar así…. ¡Ah, no te creas! Como dijimos, sabemos que este reto visual no está nada fácil.

En la siguiente imagen puedes ver los resultados para que veas a cuántas pudiste atinarle. Si te gustó el desafío, pásaselo a algún otro cinéfilo al que consideres que podrá realizarlio. POR ACÁ puedes checar más retos virales que tenemos para ti con diferentes temáticas y más.