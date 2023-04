Una escena que no podemos describir de otra manera que no sea como lamentable, vergonzosa e indignante tuvo lugar en Guadalajara. Una mujer abandonó a dos perritos en plena carretera, y aunque la toparon para que se hiciera responsable, le valió.

A través de redes sociales se compartió el video donde se aprecia todo lo anterior. La mujer viajaba a bordo de una camioneta y quienes grabaron la escena la alcanzaron para reclamarle, pero se hizo la desentendida de una forma que neta da mucho coraje.

La mujer dejó a los perritos abandonados en la carretera / Captura al video de @LetyVarela

“Ya no me puedo regresar” dijo la mujer al abandonar a los perritos en la carretera

La usuaria de Twitter Lety Varela compartió el video del momento en que la mujer deja abandonados a los perritos. Bueno, en realidad la grabación comienza cuando ambas mascotas corren tras la camioneta en pleno tráfico.

Quien graba cuenta que ambos perritos persiguen a una camioneta gris que viaja delante pues fueron abandonados por ésta. Al darle alcance la cuestionan y confiesa que sólo uno de los perritos es suyo pero que ya no se puede regresar a recogerlo porque va camino al hospital.

Todos hemos tenido emergencias médicas y sabemos que son prioridad, pero claramente la mujer de la camioneta miente porque los dos perritos siguen su vehículo, no sólo uno. Además, le ofrecen subir a los perritos mientras están detenidos en el tránsito para que no pierda tiempo, pero la mujer no parece dispuesta a aceptar dicha ayuda.

Quienes grabaron el video se quedaron con los perritos abandonados

Tantito peor… mientras intentaban alcanzar a la mujer de la camioneta, así como agarrar a los perritos para que no se siguieran poniendo en peligro corriendo en medio del tráfico, quienes graban la escena ven una patrulla estacionada. Le avisan al policía dentro de ésta, pero nomás escucha su queja sin hacer nada.

Al final los perritos abandonados se quedaron con las personas que intentaron detener a la dueña, pues entendieron que aunque se llevara a sus mascotas, seguramente las abandonaría más adelante cuando le perdieran el rastro.

pic.twitter.com/hAwzMdWBOh — Lety Varela (@LetyVarela) April 15, 2023

“Mal por todos lados esta señora. Increíble cómo intenta justificar que abandonó a sus dos perros”, escribió Lety Varela al exhibir el caso en sus redes sociales.