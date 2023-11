¿Quién es Marie-Louise Eta, la primera mujer que dirigirá a un equipo de la Bundesliga?

Lo que necesitas saber: Tras la destitución de Urs Fischer como DT del Unión Berlín, la directiva decidió dejarle el cargo al entrenador del equipo Sub 19 Marco Grote. Pero él tendrá como asistente a Marie-Louise Eta

¡El Unión Berlín será dirigido por una mujer, la primera en un equipo de primera división en Europa! Oh sí, ese equipo que encantó a todos con su gran historia de ascenso, sigue dándonos historias maravillosas. Como la de Marie-Louise Eta, la primera mujer que dirigirá a un equipo varonil de la Bundesliga y de Europa.

Marie-Louise Eta dirigirá al Unión Berlín / Foto: Getty

Unión Berlín nombra a una mujer como asistente de su DT

Resulta que tras la destitución de Urs Fischer, el DT que los llevó desde la Bundesliga 2 hasta la Champions en unos cuantos años, la directiva decidió dejarle el cargo al entrenador del equipo Sub 19 Marco Grote.

Pero lo interesante (e histórico) acá, es que él tendrá como asistente a Marie-Louise Eta, quien se convertirá con eso en la primera mujer que dirige a un equipo varonil de primera división en Europa. ¡Qué rifado!

El debut de Marie-Louise Eta en el banquillo del Unión Berlín se dará el próximo sábado 25 de noviembre, en el partido contra el Augsburgo, como parte de la Jornada 12 de la Bundesliga.

¿Quién es Marie-Louise Eta y cuál es su trayectoria?

Nacida en 1991 en Dresden, Alemania, Marie-Louise Eta fue jugadora profesional y se desempeñaba como mediocampista. Llegó a ganar la Champions femenina con el Turbine Postdam en el 2010, además de tres ligas y dos copas. También jugó en el Wender Bremen, Hamburgo y Cloppenburg.

Se retiró a los 26 años de edad. Dos años después, en 2019, se convirtió en asistente del equipo Sub 15 del Unión Berlín, después pasó al Sub 17 y llevaba rato en el Sub 19.

Una historia de ascenso como la del equipo al que dirigirá. No descartemos que pronto se convierta en DT del Unión Berlín o algún otro equipo varonil.

