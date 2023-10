Ahí te hablan: Mamá demanda a hijos de 40 años por no independizarse

Lo que necesitas saber: Una mujer de 75 años decidió demandar a sus hijos de 40 años, para que se vayan de su casa. ¿Por?

Una increíble demanda ha dividido a miles de usuarios de internet y no es para menos. Y es que en Italia, una mamá tuvo que demandar a sus hijos de 40 años para que dejaran su casa, pues a su edad aún no se independizaban y se pasaban de gandallas con ella.

Se trata del caso de una mujer de 75 años que tuvo que recurrir a las autoridades de su país para denunciar a sus hijos, dos hombres de 40 y 42 años respectivamente, por no ayudarle en las tareas de la casa ni con los gastos.

Foto ilustrativa: Pexels

Dos hombres de 40 años fueron demandados por su mamá

Pero no crean que estos dos sujetos tienen una razón válida para no hacerlo. La señora indicó que sus dos hijos cuentan con un trabajo, sin embargo, ellos no querían darle ni un quinto e incluso la dejaban con todas las tareas domésticas, por lo que ella los mantenía con su pensión y aparte hacía todas las labores sola.

Los hombres probablemente se confiaron con la ley que obliga a los padres a dar un lugar para vivir. Pero la cosa es que ambos ya tenían muchísimo tiempo siendo mayores de edad, por lo que esa cláusula legal no aplicaba en ellos por tener más de 40 años.

La ley en Italia no amparó a dos hombres que no querían dar dinero a su mamá. Foto ilustrativa: Pexels

Ambos no ayudaban a su mamá con las tareas del hogar y mucho menos le daban dinero

Dicho esto, evidentemente la jueza Simona Caterbi, falló a favor de la señora y emitió una orden de desalojo contra sus hijos, pues consideró que con su edad y sin discapacidades, tenían la capacidad de vivir solos fuera de la casa de su mamá.

La sentencia indicó que llega una edad donde los hijos, sobre todo al tener un trabajo estable, ya no tienen derecho a vivir con sus papás a sus expensas. Y bueno, en el caso de estos dos hombres, tendrán hasta el próximo 18 de diciembre para sacar sus chivas y encontrar un lugar donde vivir.

Una jueza ordenó a los hijos que se vayan de casa de su mamá. Foto ilustrativa: Pexels

Un juez determinó que los hombres no deberían vivir con su mamá

Si bien es cierto que con el panorama económico actual a muchos ya no les es posible irse de casa y se quedan a vivir con sus papás, la realidad es que la mayoría de esos casos son hijos que apoyan económicamente a sus padres.

Aún con esa lógica, en internet muchas personas decidieron culpar a la señora Simona por hacer a sus hijos flojos y ahora sufrir las consecuencias del comportamiento de dos hombres que perfectamente saben lo que están haciendo.

Foto ilustrativa: Getty Images

Y muchos defienden a la mujer porque no es su culpa tener dos hijos así

Por otro lado, la mayoría asegura que a los dos hijos les debería dar vergüenza que, a su edad, se den la libertad de no apoyar a su mamá en nada y no sólo eso, sino que tuvieron que ser obligados por la autoridad a dejar ‘el nido’ donde no contribuían.

Ahora sí que depende del espejo con el que muchos lo vean. ¿Ustedes opinan que la mujer es mala por obligar a sus hijos a dejar el nido? ¿O será que ahora el gandallismo ya no es detectable para otras personas?

La mujer de 75 años ganó la demanda contra sus hijos. Foto ilustrativa: Pexels

