Aunque no lo crean: Mujer denuncia a sus vecinos por armar diario la carnita asada

Estamos seguros que a todos nuestros lectores del norte de México les ofenderá muchísimo esta noticia. Si algo caracteriza a esa zona de nuestro país, además de su gente y el clima bastante caluroso, es la afición que tienen por armar la carnita asada, un momento donde además de entrarle sabroso a la comida, sirve para pasar el rato con todos sus seres queridos. Sin embargo, hay personas a las que de plano no les late este plan, tal es el caso de una mujer que denunció a sus vecinos por este motivo.

Sí, no lo estamos inventando y mucho menos nos sacamos de la manga todo esto. Resulta que una señora originaria de Villa María –ciudad ubicada en Córdoba, Argentina– fue directo a la Defensoría del Pueblo para hacer su reclamo y quejarse sin pelos en la lengua de las personas que viven en la casa de al lado, pues ya estaba harta de que todos los días estén cocinando cortes de carne a su alrededor. Y aunque no lo crean, las autoridades prestaron atención a lo que declaró y están pensando tomar cartas en el asunto.

De acuerdo con medios locales, la mujer se quejó y pidió que hicieran algo para que sus vecinos dejen de cocinar y comer carnita asada diario. Lo más curioso de este caso y por más increíble que parezca es que su reclamo no fue porque le apestaran la ropa con el carbón o porque no le guste el olor a la carne. No, lo que le molesta es el simple hecho que de lunes a viernes se junten para entrarle a algo que por el momento es bastante caro en aquel país… así como lo leyeron, no es broma.

“La molestia no es porque la ropa colgada de la vecina se llene de olor a humo, que haya música fuerte o que se escuchen los gritos de los comensales. El fastidio es simplemente porque comen asado, justificándose en los precios que hoy tiene la carne”, declaró Alicia Peressutti, la titular de la Defensoría. Pero quizá lo que nos dejó con el ojo cuadrado de toda esta historia es que las autoridades de Villa María sí están considerando tomar acciones para que estas personas dejen de hacer esto.

La primera solución a la queja de esta mujer es que de plano limiten la frecuencia con la que cocinan carnita asada. La segunda y probablemente la más viable para todos es que inviten a sus vecinos para compartir el manjar. Hasta el momento no tenemos idea en qué terminó este caso, pero nos quedó muy claro que no a todo el mundo le encanta entrarle a este delicioso banquete carnívoro que logra reunir a familias y amigos para pasar un buen rato juntos. Ni modo, ella se lo pierde, ¿no creen?