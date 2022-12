En las últimas semanas, los ojos del planeta estuvieron en Qatar, todo gracias a la Copa del Mundo que se llevó la selección de Argentina. Pero más allá de los partidos, también salieron a relucir algunas situaciones del país, casi siempre por sus reglas que al menos de este lado del charco, nos parecen absurdas. Aunque no es el lugar del mundo que saca de onda por sus prohibiciones, tal es el caso de una mujer que denunció en sus redes sociales que no la dejaron subir a un avión para viajar a Doha por sobrepeso… sí, no es broma, eso pasó.

Resulta que hace algunos días, una modelo plus size llamada Juliana Nehme compartió la complicada situación que vivió en el Líbano. Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, el 23 de noviembre, en su cuenta de Instagram, publicó un video donde pedía ayuda desesperadamente, ya que se encontraba atrapada en el Aeropuerto Internacional de Beirut-Rafic Hariri y esperaba abordar un vuelo hasta Brasil, pero no pudo hacerlo debido a una prohibición por parte de la aerolínea Qatar Airways.

Foto vía Instagram: @juliananehme

A esta mujer de plano no la dejaron subirse al avión por sobrepeso

“Compré un boleto de regreso a Brasil a través de Qatar y, al llegar a la hora del check-in, una sobrecargo de la empresa llamó a mi madre, mientras otro miembro del personal estaba terminando nuestro check-in y le dijo que yo no podía abordar porque estoy gorda”, explicó la mujer, a quien evidentemente no le pareció que la discriminara la aerolínea por su peso, pero la cosa no paró ahí.

Para tratar de “solucionar” al problema, Juliana contó que los trabajadores le dijeron que debía comprar un boleto en primera clase para poder viajar a su destino con más espacio, lo que es imposible para ella, ya que tendría que desembolsar 3 mil dólares –casi 58 mil 300 pesos mexicanos–, los cuales evidentemente no estaban en su cuenta bancaria.

Las cosas se complicaron y tuvo qué pasar un buen rato en Líbano

La mujer trató de platicar con el personal de la aerolínea para arreglar la situación, pero no tuvo el resultado que esperaba e incluso mencionó que la amenazaron cuando intentó grabar lo que estaba pasando; es más, dice que hasta la empujaron. Luego de largas horas de espera, su hermana y su sobrino pudieron abordar el vuelo, mientras que ella se quedó con su mamá en el aeropuerto de Líbano.

Tanto Juliana como su familia vivieron un momento desesperante, debido a que no podía regresar a su país y tuvo que pagar diversos gastos que no tenía planeados, entre ellos el hospedaje. “No tengo el dinero para mantenerme aquí por más tiempo y dijeron que tengo que pagar otro boleto para mi mamá y cambiar el mío a ejecutivo. ¡Fui extremadamente humillada frente a toda la gente en el aeropuerto! ¡Todo porque soy gorda!”.

Durante un buen rato, la situación de esta mujer y su madre estuvo en suspenso, porque no había publicado nada en sus redes sociales. Pero finalmente el 4 de diciembre subió a sus redes sociales un video agradeciendo a todos por el apoyo. Por su parte, la aerolínea involucrada también se defendió, pues en entrevista con el Daily Mail, declararon que el motivo por el cual no dejaron viajar a Juliana no fue por su peso, sino por falta de papeles, pero ahora tendrán qué pagarle hasta la terapia: ·En el aeropuerto de Beirut fue extremadamente grosera y agresiva con el personal cuando uno de los miembros de su grupo de viaje no presentó la prueba PCR (de COVID) requerida para ingresar a Brasil”.