Pasados de lanza: Mujer asistió a buffet y le cobraron doble por tener sobrepeso

Y eso que era buffet… El ‘fat-shaming’ es una expresión que se ha vuelto popular en los últimos años y la cual describe las actitudes que una persona tiene hacia la gente gorda, a quienes los humillan o los hacen sentir avergonzados de su condición sin imaginar lo que hay detrás de ella.

Si bien en años recientes cada vez hay más gente en el movimiento del body positive, que invita a los y las demás a aceptar su cuerpo como es, también es cierto que son muchas las personas quienes aún se enfrentan a discriminación en cualquier lugar.

Una mujer fue a un buffet de “todo lo que puedas comer”

Eso nos lo comprobó una vez más una mujer en TikTok que relató cómo un día un restaurante le quisieron cobrar el doble en su cuenta por el simple hecho de ser una persona con sobrepeso, ya que los encargados le dijeron que había “comido mucho”.

Fue la usuaria @poppypaints quien contó la desagradable experiencia que tuvo al asistir a un lugar con buffet, donde al traerle la cuenta le quisieron cobrar más de lo que había consumido y al parecer sólo basándose en su apariencia física. WTF?!

Y le querían cobrar doble porque “había comido demasiado”

“Una vez fui a un buffet de todo lo que puedas comer, y cuando llegó la cuenta, me di cuenta de que me habían cobrado doble. Pregunté por qué y me dijeron que había comido demasiado”, contó la mujer cuyo video en TikTok ya tiene más de 121 mil reproducciones.

En la respuesta a uno de los comentarios donde le preguntaron si había pagado la cantidad a cobrar, la mujer indicó que se puso al brinco y sólo pagó lo del buffet que consumió. Algo que muchos consideraron sin sentido, pues si es un “todo lo que puedas comer”, ¿por qué te acusarían de comer mucho? En fin, la gente…