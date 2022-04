Amigo, date cuenta: Lo atropellan y su novia le exige la contraseña del cel para revisarlo

Dicen por ahí que para todo hay un momento, ¿verdad? Bueno, alguien debería decirle a la joven protagonista de esta historia eso, pues se puso a exigirle la contraseña del celular a su novio para revisárselo en el peor momento posible: ¡El tipo estaba en una ambulancia porque lo acababan de atropellar!

Red flag nivel: Mujer le exigió la contraseña del celular a su novio pese a que lo habían atropellado

Oooooh sí, a pesar de que el sujeto se encontraba convaleciente a bordo del vehículo de los paramédicos, la mujer estaba incontrolable y exigía que le diera la clave de su celular para confirmar una supuesta infidelidad. La joven hasta se subió a la ambulancia para ver a su novio cara a cara y continuar su reclamo.

Y es que la mujer no se detuvo pese a que los testigos del accidente que sufrió su novio le decían que definitivamente ese no era el momento de exigirle la contraseña del celular. Es más, ni siquiera hizo caso cuando los paramédicos le pedían que al menos los dejara revisarlo.

“¡Yo me monto porque me tiene que dar la clave!”, dice la joven mientras se apresura a treparse a la ambulancia, razón por la cual escuchamos una voz que le dice que se espere a que los paramédicos lo atiendan. Pero no, ella toma vuelo y se lanza a la parte trasera del vehiculo y logra subirse.

Lo jaloneó y hasta pateó la ambulancia

Y espérate que viene lo peor, porque cuando uno de los paramédicos trata de bajarla de la ambulancia, ella continúa gritando y hasta empieza a sacudir la pierna de su novio sin importar que éste yace acostado porque acababan de atropellarlo (WTF?!).

Cuando finalmente logran bajar a la mujer de la ambulancia, todavía entre gritos le dio una patada al vehículo de lo paramédicos ante la incredulidad de todos los que presenciaron tal escena. De hecho, la persona que graba se acercó también para reclamarle, a lo que ella respondió que al parecer su novio anda de infiel con la vecina y por eso quería la contraseña de su celular (este… mmmm).

Primero muerto,pero la clave No! pic.twitter.com/gvevy9qpQi — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) April 8, 2022

Jajajaja de acuerdo, una infelidad nunca será aceptable en caso de que verdaderamente el tipo le haya puesto el cuerno con la vecina, ¿pero neta puede más que verlo herido y arriba de una ambulancia? Cuéntanos qué opinas tú sobre la reacción de la joven, ¿harías lo mismo o esperarías hasta saber que está fuera de peligro? Te leemos 👀