Suficiente activismo por hoy: Influencers rusas rompen bolsos Chanel por prohibir ventas en su país

A más de un mes de que comenzara la invasión de Rusia en Ucrania, cada vez son más los organismos y marcas que han decidido vetar al país comandado por Vladimir Putin, esto como una forma de condenar el ataque militar orquestado por los rusos y de paso mostrar su apoyo a Ucrania.

Visa, Mastercard, Starbucks y más marcas transnacionales son las que han decidido salir de Rusia en las últimas semanas. Y una que recientemente se agregó a esa lista fue Chanel, la lujosa marca de moda francesa que ha prohibido la venta de ropa, perfumes y otros productos en dicho país.

Chanel ha prohibido la venta de sus productos en Rusia

Pero no sólo eso. La marca fundada por Coco Chanel indicó que no se le pueden vender productos a ciudadanos rusos que se encuentren de viaje en el extranjero, pues algunos de ellos podrían comprar bolsos y más cosas de dicha casa de modas para después usarlos de regreso a su país.

“Hemos lanzado un proceso para pedirles a los clientes cuyas principales residencias no conocemos que confirmen que los artículos que compran no serán usados en Rusia”, dijo Chanel sobre esta medida que será aplicada para productos de la marca que cuesten más de 300 dólares.

Se trata de una medida impuesta ante la invasión de Rusia en Ucrania

Claro que esto ha despertado gran polémica entre las personas de Rusia, quienes han acusado a la marca de lujo de “rusofóbica”. Por esa misma razón varias influencers han armado un tipo de boicot contra Chanel, pues a través de redes sociales se han grabado destruyendo bolsos de la casa de modas a modo de protesta.

En Instagram varias modelos conocidas en Rusia han comenzado a mostrar su rechazo a Chanel. Tal fue el caso de la influencer y actriz Victoria Bonya, quien subió un video donde muestra cómo destruye un bolso de Chanel con un valor de unos 222 mil pesos mexicanos, esto con ayuda de unas tijeras. WTF?!

Influencers de dicho país han comenzado a

“Nunca había visto una marca actuar de forma tan irrespetuosa a sus clientes”, indicó la influencer en su publicación que ya ha recibido más de 85 mil likes en dicha red social, y que ha impulsado a más influencers de su país a hacer lo mismo con sus bolsos Chanel que cuestan más de 200 mil pesos.

“Estoy en contra de la rusofobia, estoy en contra de una marca que apoya la rusofobia. Chanel es solo un accesorio. Un accesorio que en algún momento decidió humillar a las personas, mis compatriotas”, escribió Marina Ermoshkina, una famosa presentadora de noticias que acusó a Chanel de discriminación y xenofobia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marina Ermoshkina (@amazing_marina)

Las protestas, por supuesto, han generado opiniones encontradas ya que por un lado muchos aplauden su manera de defender a su país y por el otro, algunos califican sus acciones de superficiales y sin sentido. ¿Ustedes qué opinan?