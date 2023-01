Mujer francesa denuncia 'Xenofobia' porque le cobraron la entrada en un museo de Colombia

Vaya debate que se armó en las redes sociales luego de que una mujer francesa acusara xenofobia y discriminación por tener que pagar su entrada al Museo Nacional de Colombia, ubicado en la ciudad de Bogotá, donde le cobraron la tarifa de turista extranjera.

Fue el pasado 15 de enero y a través de su cuenta de Twitter donde la mujer, identificada como Guylaine, denunció que no entró al lugar al verse discriminada por ser francesa. “No por los empleados, que todos se portaron super bien, amables y comprensivos”, indicó la mujer.

Foto: Museo de Colombia (Facebook)

Una mujer francesa señaló sufrir discriminación en Colombia

Según la versión de la mujer, quien se denomina periodista, a pesar de que la entrada al museo es gratuita para los estudiantes de universidades públicas en Colombia, a ella no le respetaron ese precio y le cobraron su entrada por ser extranjera.

“Soy estudiante de una universidad pública que es la Sorbonne en Paris y mostré mi tarjeta… Pero por ser francesa, me quisieron cobrar en dólares”, indicó Guylaine en su hilo de Twitter donde denunció que le cobraron 10 dólares, los cuales al ser convertidos quedaron en 48 mil pesos colombianos

Captura de pantalla

Porque le cobraron la entrada como extranjera al Museo de Colombia

“Las otras entradas eran a 8000 pesos para los que no son estudiantes”, mencionó la mujer que levantó aún más polémica en redes sociales al decir que el mensaje que enviaron las autoridades colombianas con esto fue “que por ser extranjeros nos tratan como bobos”.

“Me sentí humillada, despreciada por mi condición de no tener nacionalidad colombiana”, dijo la estudiante al asegurar que en su país las cosas no son así y si bien hay descuentos para adultos mayores, niños y estudiantes, no hay tarifas para extranjeros.

Foto: Museo de Colombia (Facebook)

Dice que en Francia esas cosas no suceden

“El día en Francia en que en un lugar cualquiera, me dejan entrar por ser francesa, y quieren cascar al Colombiano/a que me acompaña, haré un escándalo, y no entraré”, reafirmó sobre la situación que calificó como xenofobia y discriminación.

Como era de esperarse, muchas personas no tomaron los comentarios nada bien. Y es que en varios países de Latinoamérica se sabe que en varios museos y atracciones turísticas los ciudadanos siempre desembolsan menos que los extranjeros, cuya moneda cuesta muchísimo más que la local.

Foto: Museo de Colombia (Facebook)

Y muchas personas de Colombia y Latam no tomaron bien la comparación

“El mensaje no es extranjeros no vengan… porque aquí vienen y saben perfectamente que con euros y dólares aquí pueden hacer maravillas cuando los convierten a pesos… O no?”, escribió un usuario. “Me parecería increíble que a un extranjero le doliera pagar 10 dólares por una entrada”.

“Claro, el mensaje es vengan y paguen, así como nosotros vamos a sus países y nos cobran”, indicó otra persona en las respuestas al tuit original donde algunos usuarios sí creen que fue un abuso por parte del personal del Museo Nacional de Colombia. ¿Ustedes qué opinan?

Foto: Museo de Colombia (Facebook)