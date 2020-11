Tómela: Una joven fue captada en video mientras sometía a ladrón que le arrebató su celular

La delincuencia no para ni siquiera en este turbulento periodo de pandemia. Sin embargo, ante la inseguridad, hay gente que está preparada para reaccionar y no dejar los ladrones se salgan con la suya. Así le sucedió a una joven en Argentina que no tuvo piedad con la persona que intentó robarle.

Resulta que esta chica, como muchos de nosotros en la vida cotidiana, se encontraba caminando por la calle justo cuando un hombre quiso aprovechar para llevarse su celular. Lo que este confianzudo sujeto no esperaba es que ella era una experta en artes marciales y se llevó un buen ‘estate quieto’.

La joven persigue al ladrón

Hay una ‘regla no escrita’ que dice que ante un intento de asalto en la calle, lo mejor es no arriesgarse y entregar las pertenencias para evitar poner nuestra vida en peligro. Y aunque lo mejor es anteponer nuestra seguridad por encima de las cosas materiales, hay muchas personas que demuestran su cansancio ante la inseguridad que se vive en ciertos países día a día.

En Argentina, la joven Brisa se mostró como una de esas valerosas -y un tanto arriesgadas- personas que han decidido enfrentar la situación. En un video que circula en redes sociales se aprecia como esta chica aproximadamente 20 años está sometiendo al ladrón que momentos antes le había arrebatado su celular.

Ver en YouTube

Según contó la chica al canal Telefe, ella se encontraba saliendo del trabajo a las 7 de la noche, momento en que un hombre se acercó a ella rápidamente para quitarle el celular y salir corriendo. Brisa prefirió NO quedarse quieta y comenzó a perseguir al ladrón hasta alcanzarlo.

También puedes leer: OLV: MUJER EN COLOMBIAENFRENTA A ASALTANTES Y LOGRA QUE DETANGAN A UNO

La mujer logra someterlo

Mientras corría detrás del sospechoso, Brisa comenzó a gritarle a la gente que pasaba que lo detuvieran. Afortunadamente, algunas personas atendieron al llamado de la joven mujer quien enseguida lo alcanzó y, en el suelo, le aplicó una llave parecida a la famosa ‘mata león’ que se aplica en el arte marcial del jiu jitsu.

En las imágenes se ve cómo ella utiliza su piernas para someter al ladrón por la cintura mientras lo jala del cabello y golpea en la cara. “Anda a laburar… Todo el día encerrada para que una mierda como tú me robe”, se escucha en el audio. Según contó la chica a diversos medios, ella entrenó durante algún tiempo artes marciales mixtas, por lo que supo cómo someter al sujeto que le quiso robar. Tras el hecho, la policía detuvo al sospechoso y Brisa recuperó su celular.