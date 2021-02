Tóxica nivel: Mujer le regala a su esposo las fotos de chicas a las que les dio like en Instagram

Hace algunos días y a pesar de la pandemia, los enamorados tuvieron chance de pasar el Día de San Valentín junto a esa persona especial. Sabemos que muchos se pusieron creativos a la hora de pensar qué regalarle a su pareja, desde una comida/cena muy especial, hasta chocolates, una cartita y uno que otro detalle. Pero estamos seguros que nadie dio algo tan épico como la mujer que estamos por presentarles.

Después del 14 de febrero, en redes sociales se empezó a viralizar la historia que les vamos a contar, pues apareció un video bastante peculiar en TikTok. De acuerdo con Independent, la protagonista de todo esto es Gloria, quien decidió regalarle algo inesperado a su esposo y que lo dejó con la boca abierta. Aunque no contenta con esto, subió su reacción a la popular plataforma de videos, donde alcanzó millones de reproducciones.

Esta mujer sorprendió con su extraño regalo

Resulta que la mujer más tóxica que Chernóbil , imprimió las fotografías de las chicas a las que su marido le dio like en Instagram y las reunió en una caja de regalo. “Como todos comparten lo que obtuvieron con su pareja para el Día de San Valentín, pensé en mostrar el mío. Le compré a mi esposo esta linda cajita (…) ¡Espero que le guste!”, dijo justo antes de entregar este presente tan essstraño y…. ¿romántico?

Sin embargo, no contaba con que las cosas no saldrían como ella esperaba. Al darle su sorpresa, el esposo al principio se sacó de onda pero terminó con una sonrisa cuando le dijeron de qué se trataba todo, e incluso Gloria comentó que le fascinó: ““¡Tengo sentido del humor con mi hombre! No sé ustedes, pero pensé que este era el regalo perfecto. Le encantó”. Si quieren checar ambas escenas, se las dejamos a continuación:

Hubo toda clase de comentario al respecto

Por supuesto que cuando se hizo viral y como casi siempre suele pasar, un montón de personas dieron su opinión en el internet de las cosas sobre el regalo que le dio esta mujer a su esposo. De un lado estaban los que se quedaron con el ojo cuadrado y mencionaron que esto solo era un reflejo de su inseguridad y celos –incluso que se trataba de acoso–, pero también hubo quien se soltó la carcajada y la apoyo por hacer esta clase bromas.

¿Ustedes qué opinan, queridos lectores? ¿Están de acuerdo con que este fue un chascarrillo inofensivo o Gloria sí se pasó de tóxica? ¿Le harían algo así a sus parejas? Hagan equipos de tres y debatan… 🤔