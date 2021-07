¡OLV! Captan el momento en que dos mujeres caen de un columpio justo en la orilla de un barranco

Gracias a internet nos es posible ser testigos de todo tipo de eventos que ocurren alrededor del mundo. Eso incluye a los más divertidos pero también a los más impactantes. Tal es el caso de cómo podemos hoy contarte sobre lo que le ocurrió a dos mujeres en Rusia, quienes cayeron en un barranco luego de que el columpio donde se divertían se rompió.

Tal como lo acabas de leer… dos mujeres andaba felices de la vida disfrutando de un columpio que se encuentra al borde de un barranco (para más adrenalina, ¿verdad?), pero éste no resistió el peso y una de las cadenas que lo sostenía terminó por romperse.

La terrible caída de estas mujeres quedó captada en video porque, al ser momento de diversión, alguien grababa lo bien que la están pasando mientras el columpio iba y venía justo encima del barranco. Pero cuando menos se esperaba, una de las cadenas se quebró y bueno, nomás se ve cómo las mujeres se van hacia el fondo.

Te dejamos a continuación el video que se difundió en redes sociales. No está muy intenso que digamos, pero igual se recomienda discreción.

There must be something in Dagestan water that makes these dudes invincible.

Those two girls fell off that cliff in Sulak Canyon and miraculously survived.

(Khabib Nurmagomedov tee spotted, too) pic.twitter.com/p2vulNjbK1

— Al Zullino (@phre) July 15, 2021