Nuestras estrellas favoritas de la música no sólo nos conquistan con cada álbum que sacan, sino que también ocupan ese power fuera del escenario. ¡Son exitosas mujeres emprendedoras!

Lo malo es que no entregan en punto medio, neni. Pero sí podemos darnos una vuelta por sus tiendas en línea e inspirarnos para ser parte del club de mujeres emprendedoras. ¿Quién es tu favorita?

Hayley Williams

Foto: Instagram @zacfarro

Aparte de hipnotizarnos con su potente voz la líder de Paramore se carga un estilazo en el cabello que ya podemos copiar. Good Dye Young es la marca de tintes de fantasía que creó con su mejor amigo y estilista, Brian O’ Connor, con fórmulas veganas y cruelty free. ¡Pura ca-li-dad de una de las mejores mujeres emprendedoras!

Foto: Instagram @gooddyeyoung

El kit completo viene con decolorante, tinte y hasta instrumentos para que lo hagas en casa. ¡Y te dan el paso a paso para darle a su look! Ahora que, si lo quieres exactito, puedes viajar a Nashville y agendar tu cita en Fruits Hair Lab, el nuevo salón de belleza donde ofrecen cortes, tintes, tratamientos y maquillaje.

Rihanna

Foto: Instagram @savagexfenty

¿Listos para verla rifarse en el half-time del Super Bowl? (AQUÍ un adelanto) Mientras todo el mundo se preguntaba, ¿Riri, dónde has estado? Ella estaba bien metida en Fenty Beauty, su marca de maquillaje y skin care —que lleva su apellido— súper inclusiva para todo tipo y tonos de piel. ¡Hasta creó una colección edición especial para el Game Day!

Foto: fentybeauty.com

¿Qué más hacía mientras se ausentaba de la música? El high-end lo llevó también a su línea de lencería y ropa deportiva Savage X Fenty. Hay de todos colores y estilos; desde los más atrevidos hasta los más conservadores, pero con ese toque sexy que sólo Rihanna nos sabe dar. ¡Vaya que aprovechó el tiempo en el club de mujeres emprendedoras!

Ariana Grande

Foto: rembeauty.com

Una de las voces más privilegiadas de nuestros tiempos tiene otro pasatiempo: ¡El maquillaje y su buen skin care! Esa carita tiene dueño y es r.e.m beauty, una marca que Ari nutre con investigaciones científicas de calidad e ingredientes para la seguridad de todos los que prueben sus productos.

Le quedó perfecto el “I’m so successful” por el ejemplazo que da de mujeres emprendedoras. Los empaques son reciclables y con piezas de plástico mínimas que no dañen el medio ambiente. ¡Ah! Y también aplica el paso a paso para que te salgan sus originales looks y le cantes derechito a tu ex el “thank u, next!”.

Beyoncé

Foto: Instagram @beyonce

Otra con mucho estilacho es Queen B: ¡Con Ivy Park te armarás outfits para renacer! Eso sí, dejémosle a ella el atuendo de superestrella y los mortales vayamos por algo más cómodo; tenicitos y ropa deportiva pero súper cool. ¿Mujeres emprendedoras? ¡Armen su look de triunfadoras!

Nombrada bajo el nombre de su primera hija, la reina del R&B busca dejar atrás la superficialidad de la apariencia y alentar la belleza interior de un corazón, mente y cuerpo saludables. El complemento perfecto para acompañar tu rutina de Apple Fitness+ al ritmo de sus mejores rolas.

¿Qué marca de nuestras mujeres emprendedoras comprarías? ¿Cuál te inspiró más? ¡Cuéntanos en redes sociales!