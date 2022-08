Despiden con mensajes e ilustraciones a ‘Amparín’ Serrano, creadora de la marca Distroller

Seguramente en algún momento tuviste o conociste a alguien que tuvo un producto de la marca Distroller. Sí, aquella donde figuraba la imagen de la ‘Virgencita Plis’. Este viernes 12 de agosto se dio a conocer sobre el fallecimiento de Amparo Serrano, mejor conocida como ‘Amparín’ Serrano. Ella fue la creadora de toda esa magia.

Fueron las hijas de Amparín Serrano quienes compartieron la noticia de su muerte a través de redes sociales.

“Persona de una sola pieza, mi mamá. Desecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo, mamá. Que sin ti, esto no es vida, que se te conseda el milagro que les has dado dado tú a millones de personas“, escribió su hija en sus historias de Instagram.