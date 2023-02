‘Cocaine Bear’ ya es esa película que dará de qué hablar durante lo que resta del 2023 más allá de su trama, pues ahora todo sobre el oso adicto a la cocaína es tema de conversación. Eso lo sabe bien el museo de Ripley, quien busca comprar al ‘Cocaine Bear’ de la vida real.

Sí leyeron bien. El museo de Ripley, lugar que muestra los objetos más increíbles que la gente pueda imaginarse, dio a conocer que busca comprar al ‘Cocaine Bear’ de la vida real para exhibirlo a sus visitantes. ¡¿Quéé?!

Cocaine Bear se ha convertido en todo un fenómeno gracias a la película de Elizabeth Banks. Foto: Universal Pictures

El museo de Ripley busca comprar al ‘Cocaine Bear’ de la vida real

Fue a través de un comunicado donde Ripley dio a conocer que todo fue gracias a un video donde alguien le pide a Kentucky Kentucky, una tienda de souvenirs en Estados Unidos, diga el precio del ‘Cocaine Bear’ real.

“Ripley’s Believe It or Not! ahora está en negociaciones para comprar Cocaine Bear, el oso disecado que inspiró la última película de Elizabeth Banks basada en un oso negro de 175 libras que consumió 75 libras de la droga”, indicó el museo en ese escrito.

El verdadero oso que inspiró la historia de ‘Cocaine Bear’ está en una tienda llamada Kentucky Kentucky. Foto: Instagram

Ripley ya hizo sus ofertas para comprar el ‘Cocaine Bear’ de la vida real

Aunque Ripley ya está en negociaciones, el museo tiene algo de competencia para comprar al ‘Cocaine Bear’ de la vida real, pues gracias a la película, Kentucky for Kentucky ha recibido múltiples ofertas por el oso que van desde los 10 mil hasta los 300 mil dólares.

El museo de Ripley detalló que se animó a comprar el ‘Cocaine Bear’ de la vida real gracias a miles de seguidores en Instagram que respondieron una encuesta donde preguntaron si ellos deberían tener al oso; el 77.5% de los participantes dijo que sí.

Ripley quiere comprar al verdadero ‘oso crikoso’. Foto: Ripley

Y si lo logra tendrá a ‘Cocaine Bear’ en Tennessee

Ripley también mencionó que ya hizo una oferta a la tienda Kentucky Kentucky, quienes como les contamos en la historia detrás de ‘Cocaine Bear’, tiene al oso disecado desde hace años. Cosa que cambiaría si aceptan el dinero (no se sabe cuánto) de Ripley.

En caso de que eso ocurra, el museo pondrá al ‘Cocaine Bear’ de la vida real en el Ripley’s Believe It or Not! de Gatlinburg en Tennessee, junto con otros osos que están ahí y los cuales tienen historias iguales de increíbles (aunque sin incluir drogas).

Ripley exhibirá a ‘Cocaine Bear’ en uno de sus museos de Estados Unidos. Foto: Getty Images

¿Será que pronto podremos ver al ‘Cocaine Bear’ de la vida real en el museo de Ripley? Porque honestamente a muchos de nosotros no se nos ocurre un mejor lugar que albergue a nuestro querido y peludo amigo crikoso. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

Póster oficial de la cinta ‘Cocaine Bear’, de Elizabeth Banks. Foto: Universal Pictures