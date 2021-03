My Heritage: La app que “da vida” a las fotos de familiares fallecidos

Ver fotos de un familiar o amiga/o fallecida es una de las maneras más comunes que tenemos de recordar a quienes hoy ya no están con nosotros. Y aunque es bonita, la tarea no es fácil, pues al apreciar las imágenes no podemos evitar pensar cómo sería ver por última vez a nuestros seres queridos.

En estos tiempos de pandemia este sentimiento quizá ha sido más frecuente de lo que nos gustaría pensar. Con casi 200 mil fallecimientos por COVID-19 en México, muchas personas no sólo se han enfrentado a uno o más duelos al mismo tiempo, sino que además han tenido que lidiar con la pérdida de familiares a los que ya no volvieron a ver después de que éstos ingresaran al hospital.

My Heritage da ‘vida’ a fotos de familiares fallecidos

Es probablemente por todo eso que la app desarrollada por la empresa My Heritage ha ganado gran popularidad en las últimas semanas, pues a través de Inteligencia Artificial (AI) permite a las personas darle “vida” a las fotos de sus familiares fallecidos y así sonreír o moverse por una última vez. ¡¿Cómo?!

Esta plataforma de origen israelí se ha convertido en un fenómeno de TikTok gracias a los cientos de usuarios están usando la app para ver a los familiares que se les adelantaron en el camino, ya sea por la pandemia de COVID-19 o incluso para recordar a esos abuelos, abuelas, mamás, papás, hermanos, hermanas, etc., que partieron del plano físico hace años.

Con una foto puedes ver sonreír a esa persona que ya no está en este plano existencial

My Heritage utiliza una herramienta propia llamada ‘Deep Nostalgia’, la cual brinda animación a las fotos que el usuario suba a la plataforma. La AI que utiliza la página web es bastante impresionante, ya que consigue que la persona de la imagen voltee a varios lados, parpadee e incluso sonría. Gesticulaciones que al final dan como resultado un video de corta duración.

Si para este punto la idea aún no queda muy clara, acá les dejamos un par de videos que ya circulan en redes sociales de usuarios que utilizaron My Heritage para ver sonreír a las personas que ya no están a su lado:

Usarla es bastante sencillo

Para realizar una animación de este tipo basta con ingresar a la página web de My Heritage (o la app del mismo nombre que está disponible para Android y iOS). Después de registrarse e ingresar a la plataforma basta con dar click a la pestaña de ‘Arbol’, ir a la opción de “animar foto” y subir la imagen del familiar en cuestión.

La plataforma automáticamente animará la imagen de tu familiar y te dará la opción de “descargue el video” en donde podrás tener el video personalizado.

A pesar de todo, My Heritage no ha evitado la polémica

Si bien la app no parece tener una intención malvada y muchos están maravillados con la idea de poder ver sonreír a sus seres queridos por una última vez, otros concuerdan que la tecnología ‘Deep Nostalgia’ es algo extraña e incluso no es muy saludable el hacer este tipo de cosas, pues al final uno termina afectado emocionalmente (de alguna manera). ¿Ustedes qué opinan?