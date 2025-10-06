Lo que necesitas saber: Con base en los descubrimientos hechos por los galardonados, se trabaja en tratamientos contra el cáncer y enfermedades autoinmunes. Esto también podría conducir a trasplantes más exitosos. Varios de estos tratamientos se encuentran actualmente en ensayos clínicos.

Llegamos a la época del año en que se dan a conocer a los ganadores de los Premios Nobel… y el primero de los galardones en ser otorgado es el Nobel de Medicina 2025 que, como se ha vuelto costumbre, no va para una sola persona.

Ganadores del Nobel de Medicina 2025 / Captura de pantalla

Ganadores ayudaron a comprender cómo se regula el sistema inmunitario del cuerpo

Este 2025, el Nobel de Medicina se otorga a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Simon Sakaguchi, tres científicos que han dedicado parte de su carrera profesional al estudio de la tolerancia inmunitaria periférica…

De acuerdo con el boletín publicado por los organizadores de los Premios Nobel, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Simon Sakaguchi ayudaron a comprender cómo se regula el sistema inmunitario del cuerpo. Algo esencial, ya que si no existiera esa regulación, éste –el sistema inmunitario– atacaría a los órganos. A esa regulación se le conoce como la tolerancia inmunitaria periférica.

En palabras más entendibles, la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska ha decidido otorgar el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 a estos tres científicos por descubrir “cómo se mantiene bajo control el sistema inmunológico”.

Sobre los ganadores del Nobel de Medicina 2025

Mary E. Brunkow (1961) es doctora en Filosofía por la Universidad de Princeton. Actualmente se desempeña como encargada del programa Senior en el Instituto de Biología de Sistemas, en Seattle, Estados Unidos.

Fred Ramsdell (1960) es doctor por la Universidad de California y, desde hace años, es parte del equipo de Sonoma Biotherapeutics, en San Francisco, Estados Unidos.

Shimon Sakaguchi, nació en 1951 y es doctor en Medicina por la Universidad de Kioto, Japón. Es profesor del Centro de Investigación Fronteriza en Inmunología en la Universidad de Osaka, Japón.

Ganadores del Nobel de Medicina 2025 / Imagen: Niklas Elmehed (nobelprize.org)

Brunkow y Ramsdell trabajaron juntos en el estudio de enfermedades autoinmunes y, en 2021, a partir de experimentos con ratones, detectaron cierta mutación genética (bautizada como Foxp3) que, en los humanos, equivale a la enfermedad conocida como IPEX.

Por su parte, Sakaguchi se encargó de vincular lo descubierto por Brunkow y Ramsdell con trabajos suyos de 1995, en los que echó luz sobre una clase de células inmunitarias previamente desconocida: aquellas que protegen al organismo de las enfermedades autoinmunitarias, conocidas como linfocitos T.

Antes de ese descubrimiento de Sakaguchi, se creía que a tolerancia inmunitaria solo se desarrollaba gracias a la eliminación de células inmunitarias potencialmente dañinas.

En fin, lo que hizo Sakaguchi en 2023 fue demostrar que la mutación Foxp3 (descubierta por Brunkow y Ramsdell) es aquella que regula el desarrollo de los linfocitos T. Estas células “supervisan a otras células inmunitarias y garantizan que nuestro sistema inmunitario tolere nuestros propios tejidos”.