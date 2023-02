Arriba la esperanza: Pareja se vuelve a casar después de 43 años de divorciarse

Si son de esos que no pierden las esperanzas sobre regresar con su ex, entonces esta noticia quizá les ayudará a alimentar ese sueño (que esperemos no sea uno tóxico), pues se trata de una pareja que se volvió a casar luego de que pasaran 43 años de su divorcio…. ¡¿Qué?!

Sí, leyeron bien. Este mes del amor y la amistad seguro muchos escucharon infinidad de historias sobre cómo el amor no deja de ser y busca siempre el bien. Pues bueno, una que dio mucho de qué hablar fue la de dos personas en Nuevo León que volvieron a matrimoniarse.

Foto: Gobierno de Nuevo León

El pasado 14 de febrero una pareja se volvió a casar en Nuevo León

Resulta que el pasado 14 de febrero, el gobierno de Nuevo León decidió celebrar el día de San Valentín con bodas colectivas que se realizaron en la Explanada de los Héroes, y donde poco más de mil 600 parejas fueron para poder unir lazos ante el estado.

Si bien las parejas tenían historias de amor que los llevaron hasta ese altar, la que llamó la atención a los medios locales fue la de Jazmín Olguín y José Manuel Tovar, quienes aplicaron la de “una no es ninguna” y volvieron a unirse en matrimonio.

Foto: @noticiasaldia2016

Se divorciaron hace más de 40 años, pero el destino los volvió a juntar

De acuerdo con las declaraciones de la pareja –citadas por el portal El Tiempo,–Jazmín y José Manuel estuvieron casados cuando eran jóvenes. Sin embargo, cosas pasaron y se divorciaron hace 43 años en los que no se vieron por unos 26 años.

Pero el destino hizo de las suyas e hizo que la pareja se reencontrara, por lo que volvieron a tener un noviazgo/ relación en unión libre que duró 17 años. O al menos así fue hasta este 2023 cuando, después de tanta insistencia por parte de sus hijas, se volvieron a casar.

Foto: Gobierno de Nuevo León

Y decidieron casarse por segunda vez en pleno 14 de febrero

“Nuestras hijas nos dijeron: ‘Jamás vamos a encontrar un papá tan bueno como tú y tampoco una mamá tan buena.’. Platicamos y decidimos reiniciar nuestra relación y ahora que estamos jubilados, ella me pidió que nos casaramos”, dijo José Manuel a un diario local llamado Telediario.mex.

No bueno, y luego dicen que el amor no existe. ¡Nosotros también queremos vivir ese sueño, Sr. Pool!