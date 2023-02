Porque solo queda reír: Acá los mejores memes de este Día de San Valentín

Rosas rojas, flores, peluches, globos y chocolates inundan las calles de varias ciudades del mundo gracias a San Valentín, festividad que se lleva a cabo este 14 de febrero y la cual sirve como un pretexto para demostrarle nuestro amor y cariño a esas personas que amamos (sean nuestra pareja, amigos o familia).

El 14 de febrero es por excelencia ese día donde la gente derrocha miel y reparte todo ese amor que tiene por sus seres queridos. Sin embargo, para muchos este día también es un poco triste porque, por una u otra cosa, no tienen con quien celebrarlo.

Imagen ilustrativa/ Foto: Getty

Este 14 de febrero es día de San Valentín

Si ese es su caso no se apuren, que en lugar de estar tristeando en su celular les recomendamos pedirse una pizza (o su comida de preferencia), poner “Flowers” de Miley Cyrus y regalarse un tiempo para consentirse o salir con sus amigos a celebrar.

Ya que si de plano no tienen planes o no les gusta celebrar San Valentín, entonces acá les alivianamos un poco ese sentimiento con algunos memes que nos encontramos en redes sociales, los cuales les mostrarán que no son los únicos que no aman este día.

FOTO: GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO.COM

Aunque muchos no gustan de celebrar el día del amor y la amistad

Desde los que esperaban su desayuno sorpresa y se desmayaron, hasta los que recordaron las palabras de Betty sobre que el amor no es para ella, en internet muchos no dejaron pasar la oportunidad para recordarle al mundo que el día de San Valentín no es color de rosa.

Acá les dejamos la selección de finos, gracioso y muy consuelables memes que nos topamos este 14 de febrero. Adelante con las imágenes, chimino.:

Los memes nunca fallan y acá les dejamos los mejores de San Valentín

Mood de San Valentín pic.twitter.com/a5SvY6tnBU — Out of context Yo soy Betty, la fea. (@OutOfContextYSB) February 14, 2023

San Valentin me la chupa, pero acá revivió el amor. pic.twitter.com/dcsnY90bur — Frases de Jim Halpert (@SapilloPillo) February 14, 2023

les juro que este es el ultimo san valentin que paso asi pic.twitter.com/8jfLgUK4r0 — cartonero (@flanchota) February 14, 2023

Yo el 14 de febrero abrazándome porque nadie me merece : pic.twitter.com/AsQVFad5U7 February 13, 2023

Todos el 14 Yo el 14

de febrero de febrero pic.twitter.com/3x38HgMxmm — El Guarromántico (@Guarromantico_) February 14, 2023