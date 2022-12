De repente pasa que si andamos en una reunión con algún ser querido, se nos aparece un invitado sorpresa. Lo que uno no esperaría tal vez, es que un oso apareciera de la nada en el momento en que te estás echando unas cervecitas.

Pues eso mero le pasó a un padre y a su hijo en Nuevo León. En un video que se hizo viral en redes sociales, podemos ver a uno de estos animales justo cuando llega de imprevisto con los dos sujetos, quienes tomaron con calma el momento y hasta le hicieron una curiosa plática.

Ilustrativa. Foto: Captura de video.

También puedes leer: Ni que fuera Winnie Pooh: Podría ir a la cárcel por darle un pay a un oso en Monterrey

Oso interrumpe a padre e hijo mientras se echaban unos tragos y así reaccionaron ellos

¿Ustedes que harían si de la nada les sale un oso? Seguro que algunos entrarían en pánico y otros más se quedaría quietos para no alterar al animal. Sin embargo, hay quienes lo tomarían con bastante gracia, a decir verdad.

La prueba está en esta familia, padre e hijo como tal, quienes se hicieron virales por un video de su reacción cuando un oso los sorprende mientras pasan el rato en lo que parece una zona boscosa, presuntamente en Monterrey, Nuevo León.

Ilustrativa. Foto: Captura de video.

Como se ve en las imágenes, el oso llega con ellos y lo único que hace es merodear buscando un poco de alimento en algunos trastes. Pero lo mejor de todo es el curioso diálogo que hace uno de los sujetos.

“Oye, wey, estamos pisteando a toda madre. ¿Qué vienes hacer aquí con nosotros, con mi hijo y conmigo?”, le dice uno de los hombres al animal. El osito toma uno de los trastes y lo arrastra, a lo que el sujeto del video dice “no ching*es, ¿te lo vas a llevar?”.

El hombre que graba continuó: “¿No quieres una cheve? Mijo, saluda al oso. Hola, oso… Estas precioso cabr*n. Ahí ya no hay cheve, las cheves están abajo”, le dice la persona de la cámara al animal. El osito no se mostró agresivo ni espantado; solo se subió a una mesa, volteó a la cámara y después se fue sin más. Eso sí, padre e hijo constantemente se dijeron uno a otro que no se movieran mucho y que tuvieran cuidado, pero nada malo sucedió. Chequen el momentazo acá abajito.

? ¿Alguien más se acordó del Oso Yogui? Un enorme oso interrumpió una reunión de dos hombres en #Monterrey, quienes bromeraron sobre la situación y ¡hasta le ofrecieron cerveza! ?



Checa el video ?? pic.twitter.com/MrjMiKNu3N — Central de Noticias Mx (@CentraldeNotiMx) December 8, 2022