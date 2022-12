Una frase muy famosa reza que todos estamos en el mismo barco en esta vida, pero eso es falso. Otra frase, mucho más realista, dice que “estamos en el mismo mar: unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas”. Basta ver videos como éste para entenderlo, pues no todos saben lo que es festejar un cumpleaños en la calle como esta familia.

Foto: Captura al video de saory2030 (TikTok)

Celebraron el cumpleaños de su hijo en la calle y conmovieron al internet

En redes sociales se volvió viral el video de una familia celebrando el cumpleaños de un pequeño así, en la calle. Las reacciones de quienes nos sentimos conmovidos se cuentan por miles, especialmente por ver la enorme felicidad del niño.

Se presume que el video fue tomado en calles de Colombia, el tema es que quien lo compartió en TikTok fue la usuaria saory2030. Y claro, ante tan conmovedora escena, el mensaje con el que lo hizo no podía ser menos conmovedor.

Foto: Captura al video de saory2030 (TikTok)

“Lo más triste que he visto ahora”, puso, además de que en la parte inferior de la imagen se lee también “Padres celebran el cumpleaños de su hijo en la calle… No todos tienen la misma suerte”.

El video viral más emotivo que verás hoy

Y es que el video dura sólo unos cuantos segundos, pero créeme, son suficientes para conmover a cualquiera. Vemos como el padre sostiene un pequeño pastel en sus manos con una vela encendida, mientras la madre aplaude y canta y el niño parece el más feliz del mundo en ese momento.

Foto: Captura al video de saory2030 (TikTok)

Le sopla a la vela y logra apagarla, por lo que los tres comienzan a aplaudir con una emoción que sólo quienes hayan vivido tan del otro lado de la abundancia podrán entender. Al final el niño le da un dedazo al pequeño pastel y todo es alegría entre la familia.

Bien dicen también que no es el lugar… es la compañía. Una escena conmovedora que ojalá le ayude a muchos a no olvidar que lo material no lo es todo. Imposible no recordar, además, otro video similar que se viralizó a principios de 2022.