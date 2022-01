Sniff: Hombre en situación de calle celebra su cumpleaños con sus perritos y el video te hará llorar

La mayoría de las personas esperan con ansias su cumpleaños, pues es esa fecha donde pueden celebrar un año más de vida en compañía de sus seres queridos y con una gran fiesta. Y si eso no posible para algunos, no importa, pues no hay nada mejor que un pastel rodeado de quienes nos aman con su corazón.

Justo esa es la emotiva escena que nos mostró uno de los videos que nos encontramos en internet, el cuál nos muestra cómo un hombre en situación de calle celebra su cumpleaños rodeado de dos perritos a los que les comparte una rebanada de su pequeño pastel. ¡Estamos llorando!

Un hombre en situación de calle festejó su cumpleaños con sus perritos

La grabación en cuestión fue compartida por una cuenta de Twitter llamada “Lomitos Suavecitos” y en ella podemos ver a un sujeto que está sentado en unas escaleras en compañía de dos perritos, a quienes comienza a ponerles unos pequeños gorritos de fiesta.

Después de eso el festejado saca un pequeño pastel y le pone un par de velitas de cumpleaños que sopla. Inmediatamente abraza a los perritos que lo acompañan en su fecha especial. Y si eso ya era bastante emotivo, uno no puede evitar llorar al ver que el sujeto se limpia las lágrimas mientras come su pastel.

Les dejamos la grabación a continuación:

Es muy temprano para llorar 😪 pic.twitter.com/sm43GVgFgh — Lomitos Suavecitos (@SuavesLomitos) January 8, 2022

Su nombre es Choco, es de Colombia y trabaja para sobrevivir con sus suaves amigos

El video en cuestión ha sido compartido miles de veces y de acuerdo con algunos usuarios de internet, se trata de un hombre de Colombia conocido como ‘Choco’, quien es conocido por chambear a diario para poder sobrevivir en compañía de sus perritos, quienes sin duda son afortunados de hacerse compañía con este joven.

El caso de Choco y sus perritos se ha viralizado tanto que incluso ya se organiza una colecta para ayudar al hombre con comida y otras cosas que necesite, además de buscar medicamento que sus perritos necesiten. *Todos llorando en 3…2…1…*