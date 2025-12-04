Lo que necesitas saber: En 2025, Pantone eligió al "Mocha Mousse" como color del año, describiéndolo como "una sugerencia de la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café, apelando a nuestro deseo de comodidad”

Como ya es tradición, Pantone (como máxima autoridad en color que es) se toma la libertad de decidir cuál considera que es el color del año entrante. Y, bueno, para el 2026 se han inclinado por un color neutro… lo más neutro posible : el “Cloud Dancer 11-4201”… o sea, blanco neutro.

Pantone, Color del Año 2026 / Captura de pantalla

¿Por qué se eligió el “Blanco” como color del 2026?

De acuerdo con Pantone, se eligió al ˝Blanco” porque se trata de un “blanco neutro que brinda calma, claridad y un aire creativo en un mundo ruidoso”… quizás una suerte de deseo para el 2026… o de lo que se necesita entre tanto “desmother”.

“Simboliza la influencia tranquilizadora en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión serena”, explica Pantone en la publicación con la que dan a conocer el color del 2026.

Pantone, Color del Año 2026 / Captura de pantalla

“Destaca solo o combinado con otro tonos”: Pantone

Para los diseñadores o los que siempre están eligiendo colores por algo más del “ay, es que se ve bonito”, Pantone explica que el “Cloud Dancer 11-4201” es un color versátil que ofrece un andamiaje para el espectro cromático… es decir, que permite que los demás colores “brillen”.

Pantone, Color del Año 2026 / Captura de pantalla

“En un mundo donde el color se ha convertido en sinónimo de expresión personal, este tono se adapta, armoniza y crea contraste”.

Así que, aquellos que quieren dejar una cierta ligereza en el espacio… o que otros colores se amplíen, pues ya saben cuál color elegir: “ya sea como elemento destacado por sí solo o combinado con otros tonos”.