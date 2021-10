Para motivarse: Estas son las 11 mejores frases de Steve Jobs

Todos, toditos sabemos quién fue Steve Jobs. Amo y creador del mundo Apple. Ese iPod que alguna vez tuviste, él lo inventó, y ya sea que lo alabes o lo… alabes, aceptemos que era una de esas personas imposibles de ignorar y que dejó un gran legado en la industria tecnológica.

Visionario y genio son adjetivos que constantemente se asocian a él y, aunque hay mucha polémica al rededor de cuantas cosas hechas por Apple fueron realmente idea suya, lo cierto es que este hombre era un asombroso vendedor y un orador nato, cualidades que fueron determinantes para que la compañía se haya vuelto una de las dominantes en el mundo de la tecnología.

Steve Jobs nos trajo grandes productos y frases importantes

Durante sus presentaciones, Jobs se aventaba grandes frases que han quedado para el recuerdo y que sin duda sirven para poner las cosas en perspectiva y motivarse. A continuación, once de sus mejores frases:

1.- Por los pasados 33 años me he visto a un espejo cada mañana y me he preguntado: si este fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Y cada vez que la respuesta ha sido no por varios días seguidos, se que debo cambiar algo.

2.- No puedes unir los puntos mirando hacia adelante; solo puedes unirlos mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos de alguna manera se unirán en tu futuro.

3.- Tienes que confiar en algo: tu instinto, destino, vida, karma, lo que sea. Este acercamiento nunca me ha decepcionado y ha hecho toda la diferencia en mi vida.

4.- La clave del éxito, es saber decir que ‘no’.

5.- A menudo, las personas que son exitosas aman lo que hicieron para poder perseverar cuando las cosas se ponen difíciles. Los que no lo amaron renuncian, porque están cuerdos.

6.- Pienso que si haces algo y resulta muy bueno, luego debes hacer algo maravilloso, no pensar en ello por mucho tiempo. Solo date cuenta de qué es lo que sigue.

7.- Las grandes cosas en los negocios nunca son hechas por una persona. Son hechas por un equipo de personas.

8.- Tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida y la única forma de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que tú creas que es un gran trabajo. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo encuentras, sigue buscando. No te conformes. Como todos los asuntos del corazón, tú sabrás cuando lo encuentres.

9.- A veces la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza. No pierdas la fe.

10.- Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar caer en la trampa de pensar que tienes algo que perder. Tú ya estás desnudo.

11.- Ten la valentía de seguir a tu corazón e intuición. Ellos ya saben en lo que tú verdaderamente te quieres convertir. Todo lo demás es secundario.