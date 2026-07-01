Lo que necesitas saber: La pareja escaló uno de los edificios más altos de Estados Unidos para enviarle un mensaje al mundo: "Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz".

Este miércoles, el Empire State Building fue el escenario de algo que muy pocas veces ocurre… y es que una pareja decidió escalar hasta la cima del famoso edificio como parte de un elaborado plan para pedirse matrimonio.

Dos personas suben a la cima del Empire State Building // Facebook: Angela Nikolau

Pareja sube a la cima del Empire State Building para pedirse matrimonio

Así como lo leíste. Esta mañana estuvo llena de imágenes que pocas veces se ven, pues un hombre y una mujer fueron captados en la cima del Empire State Building, uno de los edificios más altos de Estados Unidos.

La escena llamó tanto la atención que rápidamente helicópteros de medios locales rodearon a la pareja para documentar todas sus acciones en la cima del edificio.

Al inicio, todo parecía ser un plan elaborado para enviarle un mensaje al mundo, pues en la antena del rascacielos colocaron una manta en la que se leía: “Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz”.

Con eso uno creería que la cosa terminaría ahí. Peeero minutos después la historia dio un giro inesperado, pues el hombre se hincó de rodillas y con un anillo en las manos le pidió matrimonio a la mujer —quien aceptó la propuesta casi de inmediato—.

¿Quiénes son los misteriosos escaladores?

Eso sí, la felicidad entre ambos no duró mucho, pues las autoridades lograron interceptarlos y ponerlos bajo custodia. Tras ello, se reveló la identidad de la pareja: Angela Nikolau e Ivan Beerkus.

¿Te suenan sus nombres? Bueno, pues no es para menos. Son conocidos por sus aventuras en las alturas y su historia de amor que llegó a la pantalla chica con un documental publicado en 2024 llamado “Skywalkers: A Love Story”.

Y como en otras actividades que realizan, aprovecharon la oportunidad para tomar fotografías y videos de la vista desde las nubes y publicarlas en sus redes sociales.

Dos personas suben a la cima del Empire State Building // Facebook: Angela Nikolau

En fin. De momento se desconoce cómo lograron burlar la seguridad del rascacielos y llegaron hasta la cima. Aunque eso sí, ambos deberán enfrentar las consecuencias legales de sus actos… dando así un final agridulce a esta arriesgada propuesta de matrimonio.