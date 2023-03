Fíjate, Paty: Paris Hilton señaló a Pink por burlarse de ella en el video "Stupid Girls"

Paris Hilton lanzó su libro de memorias este 2023 y vaya que la empresaria y socialité ha dado de qué hablar por todo su contenido. Pero recientemente lo ha hecho por reclamarle a Pink de haberse burlado de ella en el video de “Stupid Girls”.

Fue en el año 2006 cuando Pink lanzó el video de “Stupid Girls”, uno de los sencillos de su disco ‘I’m Not Dead’, y en donde la cantante hacía una crítica a las chicas superficiales y tontas de Hollywood. Una de ellas, aparentemente, era Paris Hilton.

Paris Hilton lanzó su libro de memorias en marzo de 2023. Foto: Getty Images

En 2006 Pink se burló de Paris Hilton en el video de “Stupid Girls”

Como recordarán, en dicho video se veía a Pink con una peluca rubia y simulando estar en la grabación de un video nopor casero. Algo que por supuesto era una referencia al video sexual de Paris Hilton que se filtró en el año 2003.

En su momento se pensó que el vídeo sexual de Paris junto a su entonces novio, Rick Salomon, había salido a la luz gracias a que alguien lo subió a internet. Sin embargo, años después se supo que fue el propio Salomon quien lo publicó sin consultarle a Paris Hilton.

Y habló sobre el video sexual que hizo con su entonces pareja, Rick Salomon. Foto: Especial

Pink se burló del video sexual de Paris Hilton que se filtró

Dicho video obvio no ayudó a la imagen de Paris Hilton, pues ella confesó que la gente la llamaba “z*rra” y “p*ta” por ese video que hizo por la presión de su pareja, quien además de amenazarla después vendió el clip y generó varios miles de dólares.

“Me dijo que si yo no lo hacía, él podría encontrar fácilmente a alguien que lo hiciera, y eso fue lo peor que se me ocurrió: ser abandonada por este hombre adulto porque yo era una niña estúpida”, dijo Paris Hilton en una entrevista con The Times, en Inglaterra.

Entre las consecuencias que le trajo ese video, fueron las burlas de Pink en su video para “Stupid Girls”. Foto: Getty Images

Paris Hilton se sintió dolida al ver que Pink habló de un tema tan sensible para ella

Ahora con la publicación de sus memorias, en donde Paris Hilton habla sobre su experiencia con dicho video sexual, la empresaria señaló a Pink por haberse burlado de ella y la situación en el videoclip de “Stupid Girls”.

“Todo el mundo estaba hablando del vídeo sexual de una adolescente que muy pronto aparecería en un programa de éxito. Esa misma chica había repetido una y otra vez que ella no quería que nadie viera la cinta“, indica Paris Hilton en una parte de su libro.

Pink parodió lo ocurrido con Paris Hilton y su video en “Stupid Girls”. Foto: YouTube.

Y por un tema que a ella le causó mucho daño emocional y psicológico

“Pink cantó sobre ‘marginadas y chicas con ambición’. Eso es lo que quería ver. Pero ella decidió no verlo en mí”, escribió Paris Hilton en su libro de memorias que se publicó el pasado 2 de marzo.

De acuerdo con Hilton, ella no guarda rencor a la cantante ya que su memoria es corta y no recuerda las cosas que la gente le hace: “La ira no ayuda a nadie; la honestidad sí. Por eso estoy siendo honesta ahora“, afirmó sobre lo ocurrido con Pink.

Cabe mencionar que hasta el momento Pink, quien antes ya había sido criticada por la misma canción, no se ha pronunciado al respecto. Aunque seguramente lo hará, pues anteriormente Paris Hilton ya le había reclamado por la canción de “Stupid Girls”, aunque fue cuando ambas se encontraron en un club.

¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Pink se disculpe públicamente con Paris Hilton finalmente?