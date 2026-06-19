Patos, perritos y hasta un ajolote: Las mascotas mexicanas más famosas del mundo

Lo que necesitas saber: En México tenemos muchos animales que se han vuelto famosos en el mundo y se han ganado el cariño de todos. Aquí mencionamos a los más célebres.

A propósito de Merlín, el pato chilango que se ha convertido en la verdadera mascota del Mundial, vale la pena hacer un recorrido por esos animales mexicanos que se han ganado el corazón de todos, ya sea por su carisma al usar la playera de México, por bailar en la guelaguetza o por salvarnos en los temblores con su heroísmo, todos ellos se merecen una mención especial.

Desde patos y perros hasta jirafas y osos panda./Imagen El Universal Online Facebook

Estos animalitos marcaron una época, dejaron huella en nuestra cultura y los recordamos con cariño. Se convirtieron en símbolos de amistad y resistencia, además de conquistarnos con su ternura. Tenemos desde osos panda y otras especies que nacieron en nuestro país y se volvieron emblemáticos, hasta gatos habitando en la sede del poder ejecutivo.

Si tienes mascotas sabes que son nobles y nos ofrecen su compañía incondicional. Aquí presentamos una lista con esos animales que han hecho historia y seguimos recordando, así como los que consiguieron la fama recientemente gracias a la Copa Mundial 2026.

Mascotas mexicanas famosas en el mundo

La perrita Frida

La famosa labradora retriever se convirtió en heroína cuando entró en acción durante el sismo de 2017. Su labor como rescatista comenzó en el terremoto de Haití en 2010 y participó en otras labores de búsqueda y rescate como la explosión de la Torre de Pemex en 2013, el sismo de Ecuador de 2016 y el de México en 2017, en el que buscó víctimas en CDMX y en Oaxaca.

Frida se convirtió en heroína durante varias tragedias mundiales./Imagen Factor Nueve X

Durante su vida rescató a 12 personas con vida y encontró a más de 40 fallecidos. Además de Frida, en la brigada de rescate de la Secretaría de Marina, estaban los pastores belgas malinois Ecko, Evil, Eska, Eros, Acertijo y Nahual. Frida recibió varios homenajes y condecoraciones y se retiró del servicio en 2019. Tristemente nos dejó en noviembre de 2023 con 13 años, debido a padecimientos propios de su edad.

Los gatos de Palacio Nacional

Aunque se sabe que una pequeña colonia de gatos habita en Palacio Nacional desde hace cerca de veinte años, el grupo de 19 felinos traviesos se hizo famoso en abril de 2024, cuando el gobierno mexicano los declaró oficialmente como “activos fijos vivos” y así se garantizó su alimentación, cuidados y atención médica de por vida.

Actualmente hay 16 gatos en Palacio Nacional./Imagen El Universal Mx Instagram

Nube, Balam, Bowie, Ollie, Coco, Nube, Zeus y sus compañeros volvieron a cobrar fama con la reciente visita de BTS al palacio. El grupo de K-Pop quedó cautivado con los gatitos y Jimin les tomó fotos para publicarlas en sus redes sociales. Actualmente son 16 los gatos que vigilan la vida política de México.

El pato Merlín

Quién diría que un video subido a las redes haría que un patito se convirtiera en la nueva mascota mexicana “casi oficial” para el Mundial. Merlín fue captado usando la camiseta de la selección durante el desfile de la celebración del triunfo ante Sudáfrica, y ahora es más popular que Zayu el jaguar y los ajolotes de la “ajolotización” reciente de la capital mexicana.

La nueva mascota mexicana para el Mundial./Imagen El Universal Online Facebook

Merlín se volvió famoso en cuestión de horas. Ahora es conocido en países como Alemania, España y Alemania, ha sido entrevistado junto con sus amos, Karla y su hijo Cristian, que se dedican a vender aguas en un carrito por la ciudad. Incluso la FIFA los contactó para participar con el patito en el Fan Fest del Zócalo capitalino, al que todos los mexicanos reconocemos como parte de la afición futbolera.

Mazapán, el perro oaxaqueño

Otro lomito mexicano que se ha hecho famoso en los últimos tiempos es Mazapán, un perro de raza mestiza de las calles de Oaxaca que se dio a conocer en 2019 gracias a los videos donde aparecía bailando y saltando junto a las chinas oaxaqueñas, muy contento y sin miedo a la hora de los fuegos artificiales de los festivales locales.

Un lomito fanático del baile y la fiesta./Imagen Mazapán el Perro Oaxaqueño Facebook

A Mazapán le gusta asistir a las fiestas tradicionales, las marchas y las calendas. Los ciudadanos solicitaron su participación oficial para la Guelaguetza y le regalaron una vestimenta especial para la ocasión. Ahora este perrito es un símbolo de la cultura local. Ya fue adoptado y vive en un hogar cerca del centro de la capital de Oaxaca. Sigue asistiendo a las diferentes celebraciones vestido con diferentes atuendos y hasta tiene su página de Instagram.

La panda Tohui

Muchos recordamos a la osa panda Tohui, la primera de su especie que nació y sobrevivió fuera de China, su país de origen. Sus papás, Ying Ying y Pe Pe llegaron al Zoológico de Chapultepec en 1975 como un regalo del gobierno chino, y ahí nació Tohui en junio 1981. Desde entonces, se convirtió en la sensación y en símbolo del orgullo nacional.

Tohui y Tzin Tzin son las famosas pandas mexicanas de Chapultepec./Imagen Crónicas de Banqueta X

Tohui provocó récords de asistencias para el Zoológico de Chapultepec, más de un millón de personas la visitaban cada fin de semana. Yuri cantaba la canción “Osito Panda” dedicada a la pandita mexicana, que años después, en 1990, se convirtió en la orgullosa mamá de Xin Xin, otra panda gigante que actualmente tiene 36 años de edad y es famosa por ser la última de su especie en un zoológico latinoamericano, por su longevidad y por su ternura.

La jirafa Benito

Otro de los animales de zoológico muy reconocidos es la jirafa Benito, que originalmente vivía en el Parque Central de Ciudad Juárez en condiciones extremas, con inviernos helados y veranos intensos y sin las condiciones apropiadas. Muy pronto los activistas y defensores de animales se pronunciaron para darle un hogar digno, con protestas, acciones legales y la campaña digital #SalvemosABenito.

Ahora Benito es feliz en su nuevo hogar./Imagen Benito La Jirafa Facebook

Por fin, en enero de 2024, Benito fue trasladado a través de 2,000 kilómetros a su nuevo hogar en Africam Safari. Ahí vive con su nueva familia de jirafas, disfruta de los cuidados necesarios, tiene una vida más cómoda, y es una de las principales celebridades del zoológico poblano.

Los xoloitzcuintles de Frida y Diego

El xoloitzcuintle es una raza de perro 100% mexicana con más de 3 mil años de historia. Es un símbolo cultural y en el pasado eran considerados como sagrados y encargados de guiar a las almas de los difuntos en su camino al Mictlán. Los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera se encargaron de criar a varios de estos canes sin pelo en su residencia de Coyoacán, conocida como la Casa Azul.

Los xoloitzcuintles eran las mascotas predilectas de Diego y Frida./Imagen XOLO Instagram

Aunque no hay una cifra exacta de cuántos tuvieron, se sabe que una pequeña manada les hacía compañía. Frida y Diego ayudaron a la conservación de la especie, que quedó casi extinta durante la época colonial. Sus xoloitzcuintles aparecían en la obra de los dos artistas y algunos de los más conocidos se llamaban “Señor Xólotl” y “Señorita Capulina”.

Keiko la ballena

Esta orca macho no nació en México, pero fue adoptada por nuestro país por un tiempo y fue la sensación cuando permaneció en el acuario del parque de diversiones Reino Aventura. Fue capturada en Islandia en 1979, pasó por varios acuarios y vivió durante más de diez años en México, de 1985 hasta su partida en 1996.

Keiko vivió en México durante 10 años./Imagen Keiko Facebook

Se convirtió en estrella de cine en 1993 cuando protagonizó la película “Liberen a Willy” y más tarde obtuvo su propia libertad. En 1996 la trasladaron al Acuario de Oregon para rehabilitarla y en 1998 la llevaron de regreso a Islandia. En 2002 salió a mar abierto y se integró a grupos de otras orcas. Llegó nadando hasta Noruega, pero lamentablemente murió en 2003 con 27 años de edad por una neumonía.

Paco el ajolote

Para el Mundial de 2026, tuvimos otra mascota que se volvió muy popular. Paco el ajolote era el nuevo vidente y “oráculo” para predecir los resultados de los partidos de fútbol. Alcanzó la fama con un video viral en el que acertó la victoria de México contra Sudáfrica desde su pecera.

El ajolote adivino se creó con inteligencia artificial./Imagen El Chapucero Facebook

Paco era el nuevo Pulpo Paul, pero no pasó mucho tiempo para que los especialistas descubrieran que el ajolote y sus adivinaciones eran una creación de la inteligencia artificial. Su apariencia tiene ciertas inconsistencias, y entre otras cosas, el balón de la pecera sería muy nocivo para la vida de un ajolote real.