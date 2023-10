Lo que necesitas saber: Este sujeto ya le anda pegando duro al Halloween, se sintió el payaso de 'It'... y parece que resultó ser un juego (literalmente).

Ya se siente el ambiente halloweenesco y hay quienes ya traen el mood a tope. Si no lo creen, chequen la historia de este hombre disfrazado de payaso en Escocia que le sacó un susto a algunos, desconcertó a otros… y muchos más, como se dice coloquialmente en la jerga de internet, ‘quedaron’.

Todo sucedió en los días recientes en la pequeña ciudad de Skelmorlie, que tiene apenas 2 mil habitantes. Fue ahí donde un sujeto, con un disfraz muuuy parecido al de Pennywise de It de Stephen King, puso en alerta a los habitantes del lugar. Pero lo que parecía alguna amenaza, fue algo totalmente distino.

Imagen del Skelmorlie Clown que se hizo viral. Foto: Captura de Facebook.

El curioso payaso en Escocia que aterrorizaba a la gente

Sin embargo, a pesar de su caracterización, este hombre le puso a su personaje Skelmorlie Clown, en honor a la ciudad escocesa de donde es oriundo. La semana pasada, llamó la atención de las redes sociales con unos videos medio perturbadores que, como dijimos, estaban sacando bastante de onda a la gente de ese poblado.

Como se puede leer en algunos medios, hay quienes decían que no dejarían salir a sus familiares, pues no estaban seguros de qué estaba sucediendo. Y la cosa se puso todavía más tensa cuando este tipo subió un video su cuenta de Facebook llamada Cole Deimos, que al parecer es un nombre falso desde luego.

Tras volverse viral, subió un clip el 11 de octubre donde se burlaba de la policía y retaba a las autoridades a atraparlo. Entendemos que la gente se pusiera en alerta, y cómo no si la voz distorsionada en el video, las imágenes y todo el misterio en un pueblito eran como para mudarse. Uno nunca sabe con qué gente se puede topar… pero las cosas no iban a ser tan espeluznantes.

¿Era un juego?

De acuerdo con Sky News, el payaso en Escocia dejó algunas cajitas rojas y globos con pistas a lo largo del pueblo el pasado viernes 13 de octubre (vaya fecha para su jueguito).

Algunos habitantes se unieron al acertijo y una mujer llamada Isy Agnew fue la que resolvió la búsqueda. Sin saber bien de qué se trataba todo, se aventó el juego del Skelmorlie Clown y todas las pistas la llevaron a un conocido lugar en el centro del pueblo donde la mujer solo encontró una cajita negra con un espejo en el que venía escrito ‘Clown’… Como quien dice, ‘quedó’.

El ‘tesoro’ que encontraron en uno de los juegos del payaso. Foto: Isy Agnew (vía Sky News).

Sky News tuvo contacto con el hombre detrás del payaso en Escocia y él mencionó que ya había hecho algo similar en el 2021. Sin embargo, parece que no tuvo mucho éxito en ese momento, lo cual no sería raro si tomamos en cuenta que en ese año todavía había ciertas restricciones por el COVID.

El mismo medio especula que, gracias a las pistas y las declaraciones que les dio, el hombre detrás del Skelmorlie Clown trabaja o sería una especie de voluntario en Skelmorlie Community Garden, lugar donde se encontró la cajita negra.

Se dice que hay quienes conocen la identidad del sujeto, pero no la han revelado. Ni siquiera el medio citado que tuvo contacto con él, pudo sacarle esa información, aunque parece que seguirá dejando juegos y acertijos para el pueblo de aquí hasta Halloween… ¿Qué les parece? Al menos no fue como la maestra que ‘le puso’ a sus alumnos la de Winnie Pooh: Blood and Honey.

Las pistas que el payaso de Skelmorlie dejó afuera de la casa de la señora Isy Agnew. Foto: Captura de Facebook.

Te puede interesar