Lo que necesitas saber: Vaya susto el que se llevaron los niños de una primaria en Miami, pues acabaron viendo 'Winnie the Pooh: Blood and Honey'.

Estamos seguros que cuando eran unos retoños, observaron algo que no debían que los traumó para toda la vida. Y sin duda, parece que eso va a pasar con los niños de una primaria en Estados Unidos, quienes accidentalmente (y sin querer queriendo) terminaron viendo una de las películas más violentas del año, ni más ni menos que Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Desde hace un buen rato les hemos contado sobre esta cinta, donde, aprovechando que los derechos del oso del Bosques de los 100 Acres y sus amigos pasaron al dominio público, se les ocurrió la grandiosa idea de imaginarlo en una cinta como un asesino serial que va cazando víctimas humanas como si fueran animales. De eso más o menos va esta producción.

Foto: Jagged Edge Production.

Un montón de niños de primaria vieron ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ por error

Sin embargo, desde que se anunció Winnie the Pooh: Blood and Honey, supimos que sería solo para adultos. Sin embargo, parece que algunos pensaron que como tenía a Pooh, Piglet y Tiger, era una versión live action de estos personajes o algo así. Lo decimos porque una maestra de primaria le puso la película a sus alumnos y nadie podía entender lo que estaba sucediendo.

De acuerdo con CBS News, todo ocurrió en The Academy of Innovative Education, un colegio ubicado en Miami Springs, Estados. Unidos. Según los testimonios de una madre de familia llamada Michelle Diaz, sus gemelos de cuarto grado estaban angustiados por esta cinta que les puso su maestra de matemáticas… desde ahí no entendemos muchas cosas.

Foto: Jagged Edge Productions

La escuela sacó un comunicado al respecto

Más adelante, la misma mujer aseguró que tanto sus retoños como sus compañeritos estuvieron expuestos durante 20 a 30 minutos de Winnie the Pooh: Blood and Honey. Sin embargo, la situación se puso más tensa cuando Diaz declaró que el maestro no paró la película, a pesar de que había niños que pedían que la detuvieran y que algunos resultaron gravemente afectados por lo que vieron.

Y quizá se estén preguntando qué hacían estos niños viendo una cinta tan violenta. Bueno, pues según la misma fuente, ellos fueron los que eligieron la película, aunque los padres de familia consideran que a ellos no les corresponde decidir lo que quieren ver, sino que es responsabilidad del profesor checar el contenido.

Al respecto, la directora de la escuela, la Sra. Vera Hirsh, quien hizo una declaración: “Nuestra administración abordó rápidamente este problema directamente con el maestro y ha tomado las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiante. Estamos monitoreando activamente a los estudiantes y nuestro consejero de salud mental y el director ya se han reunido con aquellos estudiantes que han expresado preocupaciones”.

Parece que al final del día, esto solo fue un sustote para los niños que, sintiéndose muy valientes, pensaron que podrían ver y aguantar una película como Winnie the Pooh: Blood and Honey. Moraleja de esta historia: siempre chequen muy bien los contenidos que consumen sus hijos, porque en una de esas se encuentran con algo que los traume para siempre.

