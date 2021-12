¡Aplausos! Payaso publica que nadie fue a la fiesta de una niña y el internet hizo su magia

Dicen por ahí que una de las peores decepciones que te puedes llevar en la vida es que nadie vaya a tu fiesta de cumpleaños. Y la verdad es que es entendible, pues invitas a un montón de personas que quieres para compartir junto a ti un momento de felicidad y nomás no aparecen. Sin embargo, es peor cuando eres un retoño, justo como lo que pasó con una niña que se llevó un mal rato porque nadie apareció en su pachangón.

Por acá les hemos contado historias similares, como el caso de un par de niños que, gracias a la insistencia de su madre y al internet de las cosas, lograron que varias personas le cayeran a su reventón (AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa). Pero en esta ocasión, el rifado que hizo de todo para que la gente fuera al festejo de una pequeña fue un payaso en Tampico, Tamaulipas que como ya dijimos antes, fue el héroe sin capa de este caso y por supuesto que se merece aplausos.

Aunque no lo crean, nadie llegó a la fiesta de cumpleaños de esta niña

Resulta que el pasado 19 de diciembre y a través de su cuenta de Facebook, el payaso Kokito publicó unas fotos junto a la niña a la que le daría un show para celebrar su cumpleaños, Mía Nicole. Sin embargo, las cosas no estaban saliendo conforme a lo esperado, pues a pesar de que ya era algo tarde, ninguno de los invitados llegó a la fiesta; es más, para que se den una idea de lo gacho que estuvo, él era el único sentado en las mesas que rentaron.

Con el permiso de la madre de la cumpleañera, Kokito lanzó una invitación abierta para que cualquiera que así lo deseara, fuera al festejo de la pequeña –y bajita la mano regañó a los que nomás la ilusionaron y no asistieron al evento–. ” La mamá de la cumpleañera los invita a que no pase desapercibido su cumpleaños. No seamos así, si nos invitan es porque nos aprecian (…) Mia Nicole se los agradecera bastante”, escribió el payaso.

El internet hizo de las suyas para festejar a Mía Nicole

Inesperadamente y gracias a la magia de las redes sociales que de repente nos muestran actos maravillosos, la invitación rápidamente se hizo viral. Imagínense qué tan viral se hizo esta historia que en cuestión de horas, llegaron a la fiesta personas de Tampico, Ciudad Madero y Altamira. Y por supuesto que no le cayeron nomás de colados, pues la gran mayoría decidió llevarle un regalo a la niña para que olvidara por un momento este trago amargo.

Para que chequen el dato y según lo que platicó Kokito, en un momento le cayeron policías estatales y hasta un hombre disfrazado como Santa Claus, el cual también amenizó por un rato el pachangón. Por último y a manera de agradecimiento, la mamá de la cumpleañera llevó al payaso hasta su casa luego de ver una vez más que el internet de las cosas, de repente se une para hacer cosas espectaculares por los demás.

“Es lo bonito de apoyar (…) Ayer fue un día inolvidable y que me quedara para recordar toda mi vida”, declaró Kokito, quien evidentemente estaba muy contento de que las personas hayan atendido a su llamado y lograran que esta niña tuviera una fiesta de cumpleaños feliz. Pero sobre todo, dejó muy claro que se sentía sumamente agradecido porque todos la pasaron bien y le dieron a Mía Nicole un momento que probablemente nunca olvidará.