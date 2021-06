Mamá publica en Facebook que nadie fue a la fiesta de sus hijos... y el internet hizo su magia

Dicen por ahí que no hay cosa que un padre o madre no hiciera con tal de ver felices a sus hijos, y la verdad es que no podríamos estar más de acuerdo. Todos en algún momento no se hagan hemos dicho que iremos a una fiesta nomás para no hacer sentir mal a la persona que nos invitó y jamás llegamos, pero esta mamá se tomó muy a pecho que nadie le cayera a la fiesta de sus retoños y en lugar de ponerse triste, decidió invitar a medio mundo.

Resulta que hace unos días, se hizo viral la historia de Montserrat, una mujer originaria de Apodaca, Nuevo León. A través de su cuenta de Facebook, armó una publicación el pasado 13 de junio donde mencionaba que estaba esperando a que llegaran los invitados al pachangón que había organizado para sus retoños: Gera de cinco años y Asís de cuatro; sin embargo, ya era muy tarde y nadie fue a festejar con ellos.

También puedes leer: NIÑA CON CÁNCER HIZO UNA FIESTA Y NADIE FUE… PERO EL INTERNET SE ORGANIZÓ PARA FESTEJARLA

Nadie le cayó a la fiesta de sus hijos, pero la cosa no paró ahí

En su post, la mamá explicó que eran las 7 de la noche y de plano no había señales de que la gente tuviera la intención a la fiesta de sus hijos. Incluso mencionó que algunos le salieron pretextos y excusas, y que hasta le dijeron que el lugar del reventón estaba bien lejos (eso sin considerar que la pandemia del coronavirus todavía no termina). Y aunque por un rato todos se desanimaron, la cosa no paró ahí, porque Montserrat tenía una idea.

Además de sacar toda la frustración que le dejaron los invitados que nomás le quedaron mal, la madre aprovechó la publicación para animar a las personas a caerle a la pachanga y así mejorar el día de sus retoños: “Si no me hablan o me conocen, no importa; si gustan, venir el brincolín estará hasta las 11 pm. Tengo chillidog, frituras y pastel. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen amigos, como ellos me dicen”.

Al final, la mamá logró que mucha gente llegara al reventón

Luego de que no hubiera invitados disfrutando de la fiesta, dos horas más tarde la mamá de estos niños les dio una gran noticia. Resulta que como en muchas ocasiones, el internet de las cosas hizo su magia y logró que muchas personas llegaran al reventón de los pequeños. Y la verdad, a juzgar por las imágenes que compartió Montserrat en Facebook, se ve que todos los que estuvieron presentes se la pasaron a todo dar.