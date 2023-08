¿Pago por ver? Elon Musk quiere transmitir su pelea con Mark Zuckerberg en X (Twitter)

Lo que necesitas saber: Elon Musk dijo que quiere transmitir su pelea con Mark Zuckerberg en X. Algo que por ahora no tiene fecha tentativa.

Cambiarle el nombre, el logo y hacer muchas alteraciones en la plataforma de X (antes conocido oficialmente como Twitter) no han ayudado a Elon Musk a aumentar la popularidad de X, sobre todo cuando ya nació una competencia directa de la mano de Mark Zuckerberg con Threads.

A pesar de todo, parece que Elon Musk es más necio que un ex y está dispuesto a todo con tal de hacer que la gente se quede en X o bien, abran una nueva cuenta en la red social. Algo que el también dueño de Tesla planea hacer a base de trancazos.

Elon Musk y Mark Zuckerberg/Fotos: Getty Images

Elon Musk hará de todo con tal de aumentar la popularidad de X

Pero no se apuren que no será contra nadie que no quiera usar X. En realidad, Elon Musk está viendo la forma de usar la red social para transmitir su pelea contra Mark Zuckerberg (que viene siendo el equivalente del ‘Adame vs Trejo’ que vimos en México hace meses.)

Durante las primeras horas de este domingo 6 de julio, Elon Musk tuiteó (exteó, bueno ustedes entienden) que la pelea entre él y el creador de Meta (antes llamado Facebook) se transmitirá a través de su red social y será un combate para la caridad.

Elon Musk le cantó un tiro a Mark Zuckerberg hace unos días. Foto: Getty Images

Elon va a transmitir su pelea con Mark Zuckerberg en X

“Todos los ingresos irán a la caridad para los veteranos”, indicó el empresario que minutos presumió el ejercicio que hace para la pelea contra Zuckerberg, quien lleva años practicando artes marciales y que aceptó encerrarse con Elon en una jaula para darse de trancazos.

“Estuve levantando pesas durante todo el día, preparándome para la pelea. No tengo tiempo para hacer ejercicio, así que solo las llevo al trabajo”, escribió el empresario que comenzó a preparar esta pelea de la que aún no se tienen detalles.

Elon Musk transmitirá su pelea contra Mark Zuckerberg en X. Foto: X

La pelea entre Musk y Zuckerberg será sin fines de lucro

El pasado 30 de junio el portal TMZ informó que, según fuentes cercanas, la gente de Zuckerberg se puso en contacto con el presidente de la UFC, Dana White, para que la pelea con Elon Musk se hiciera en el Coliseo de Roma. Algo que no será posible.

Unos pocos días antes de ese reporte, Elon había tuiteado que estaba dispuesto a entrarle a una pelea en jaula con Mark Zuckerberg. Y quién sabe si lo escribió sólo por convivir, pero lo cierto es que el dueño de Meta lo vio y le contestó que aceptaba el reto.

Mark Zuckerberg aceptó pelear contra Elon Musk dentro de una jaula. Foto: Getty Images

La pelea ha creado muchas expectativas, sobre todo por el hecho de que ambos han luchado desde hace ya un tiempo por ser mejor que el otro. Considerando que Threads vino a aumentar aún más la tensión al grado de que Elon acusó a Mark de copiar la plataforma de X, ya todo puede pasar.

