Lo que necesitas saber: Peloti y el Mundial es una guía cultural para entender la Copa del Mundo más allá de la cancha: países, historia, futbol, identidad y curiosidades para llegar mejor preparado al torneo.

Ya estamos a escasas días para el arranque de la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA y serán muchas las selecciones las que participarán por llevarse la gloria mundialista que se disputará por primera vez en tres países que son Canadá, Estados Unidos y México. En estas selecciones, desde luego que hay equipos como Argentina, Alemania, Francia o España, que destacan por su historia futbolera o por sus figuras, pero hay muchos otros de los cuales sabemos poco o casi nada, y no sólo de su historia dentro del fútbol, sino de su cultura en general. Para eso llega Peloti.

Peloti es un balón de fútbol con muchas inquietudes, y en cada selección participante del Mundial se pregunta sobre su cultura, su historia, sus panoramas políticos y hasta sobre sus películas y canciones más representativas.

¿Cabo Verde, Argelia, Jordania, Uzbekistán, Curazao? Hay muchas selecciones de las cuales prácticamente no sabemos mucho, y por ello, Gina Jaramillo, Mariana Anzorena, Rafael Igartúa, Sebastián Kohan y Daniel González se juntaron para crear “Peloti y el Mundial”, un libro tan necesario en este Mundial que bien podría ser un manual para llevar el fútbol más allá de las estrategias de juego.

Para entender más este libro, platicamos con Daniel González, periodista y uno de los autores que nos cuenta lo siguiente: “De pronto nos venden el Mundial como algo muy color de rosa o muy bonito todo, pienso que al final estos eventos sirven como conexiones. En donde te puedes encontrar situaciones muy agradables y emocionantes a través del deporte, pero a través de los deportistas encuentras toda una historia detrás, un contexto. Un poco el caso de Curazao, que sin ser un país independiente va a disputar un Mundial. No se trata de un libro de fútbol, es un libro en el que usamos el fútbol como premisa, para desarrollar y contar el camino que queremos mostrar. La idea es aprovechar el Mundial para mostrar distintos contextos”.

Peloti y el Mundial propone mirar la Copa del Mundo más allá de la cancha.

Una guía cultural con fichas

Uno de las cosas más atractivas de este libro son las fichas que vienen antes de hablar de cada país, en donde literalmente se desglosan los siguientes rubros: Significado, Región, Lema, Habitantes, Tamaño, Capital, Deportes Principales, Mundiales Jugados, Nivel de Futbolismo, Nivel de Libertad, Nivel de Diversidad Cultural, Idiomas, Un Libro y Una Película.

A partir de este contexto se desarrollan los países y los pasajes culturales que van desde países muy antiguos con siglos de antiguedad como Egipto que está en el Grupo G junto con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, hasta otros como Croacia, que apenas cumplen 25 años de independencia, y que a su vez compiten en grupo contra Inglaterra, Ghana y Panamá en el Grupo L.

Sobre estas fichas, Daniel nos platicó sobre esta subjetividad que vive en cada uno de estos textos.

“Al inicio de cada equipo participante hay una ficha donde presentamos diversos elementos y entre ellos el nivel de libertad y el nivel de futbolismo que se vive en cada país, es lo más subjetivo del mundo. Por ejemplo hay países muy exitosos en fútbol como Países Bajos, pero quizá Senegal es más futbolero y no es tan exitoso. A partir de los hechos históricos de cada país, realizamos los textos y nos encontramos con muchas cosas muy interesantes. Quisimos poner mitos y clichés que provocaran la curiosidad del lector joven, y generar conversación con el adulto.Un ejemplo es Canadá que rompe muchos clichés, lo vemos como el primerísimo primer mundo pero también tiene una cara bastante siniestra”.

La FIFA es muchas veces un partido político

Mucho se ha comentado en redes sociales y medios de comunicación sobre que “no se siente un ambiente mundialista en México” y esto se debe a muchos factores sociales, culturales y económicos. Desde su primer mundial en México 70, pasando por México 86 y ahora México 2026, han transcurrido 56 años en los que la vida política y cultural del país ha cambiado. En este sentido, existe un vínculo muy fuerte entre la FIFA y sus organizadores, porque todo esto es un negocio muy jugoso que se contabiliza en dólares y poder. Por ello también hay que decir que la FIFA tiene un lado obscuro que está muy relacionado con el poder en turno. Al respecto, Daniel nos contó brevemente su visión.

“Ahora mismo somos una sociedad sobre informada y sobre estimulada, la FIFA no es una institución democrática, ni pulcra, ni abierta ni comprometida, pero así ha sido durante toda su historia. En Argentina 78 la FIFA organizó la final entre Argentina y Países Bajos en el Monumental de Buenos Aires, y a 500 metros del estadio la policía estaba torturando salvajemente a ciudadanos argentinos por su ideología. Recientemente la FIFA hizo un mundial en Qatar, aún sabiendo que había esclavitud moderna, donde todos esos estadios se construyeron con trabajadores provenientes de Bangladesh, Indonesia, India, Sri Lanka y Pakistán, a quienes se les quitaba el pasaporte y murieron trabajando en condiciones infrahumanas.

Las sedes de los Mundiales son un espejo de la realidad de cada país, para lo bueno y para lo malo. Estados Unidos 94 era un reflejo de lo que era ese país en los 90s, igual en México, vamos a vivir un Mundial completamente distinto al de México 86, porque estamos en otro proceso político, el PRI ya no existe, han pasado 40 años y será muy interesante ver cómo ocurre. No me sorprende la relación de amistad entre Infantino y Trump, es decir, como decía Kissinger que no tenemos amigos ni enemigos, sino intereses en concreto, eso es precisamente lo que hace la FIFA”.

Un libro del Mundial 2026 que es totalmente atemporal

Cuando recién recibí el libro y lo empecé a hojear, me di cuenta que este era un libro muy atemporal y que podía volver a él una y otra vez por muchas décadas más. Las recomendaciones de películas y libros también son muy interesantes. Por ejemplo la ficha de México recomienda el libro El llano en llamas, de Juan Rulfo; mientras que en película recomienda Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. Podrá ser debatible para muchas y muchos, pero en definitiva sí son dos referentes de la cultura mexicana.

Yo en definitiva usaré este libro como un auténtico manual para entender los juegos de este Mundial, no sólo para ver el juego per sé que ya es entretenido, si no para entender los contextos sociales, culturales y geopolíticos de los 22 jugadores que pisarán el terreno de juego en la justa mundialista más importante del fútbol. Ojito, que este libro también te va a servir para las selecciones clasificadas del Mundial de Fútbol Femenil en septiembre de este año.

BONUS TRACK: Este libro tiene la colaboración de Jorge Valdano y Marion Reimers y está ilustrado por el gran Alejandro Magallanes.

El libro mezcla futbol, historia, cultura y datos curiosos de cada país mundialista.

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