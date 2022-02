¿Ideas en 5 minutos? Perrita viaja en el Metro de la CDMX en un garrafón y se hace viral

No cabe duda de que la creatividad del mexicano es enorme. A cada rato, vemos invenciones que solamente podrían surgir en nuestro país que nos dejan con el ojo cuadrado y que nos demuestran que nomás no dominamos al mundo porque no queremos. Sin embargo, en esta ocasión les contaremos de algo que de plano sorprendió al internet de las cosas, ya que una perrita viaja en el Metro de la CDMX junto a su dueño en un garrafón.

Por acá les hemos contado un montón de historias increíbles sobre lomitos, como el caso de Corchito, un doggo cuyo trabajo es hacerle compañía a los clientes solitarios de un bar (AQUÍ pueden checar a este doggo). Pero en esta ocasión les presentaremos a Meztli, una peluda pastor ganadero australiana que recientemente se hizo viral en TikTok por la peculiar forma en que la transportan en la limusina naranja de todos los chilangos.

Esta perrita viaja por el Metro de la CDMX con una transportadora muy especial

A través de un clip publicado en la popular plataforma de video, el dueño de esta perrita contó el peculiar método que tienen para viajar en el Metro de la Ciudad de México. Es muy común ver a los lomitos paseando por el sistema de transporte colectivo en mochilas o una transportadora profesional para mascotas. Sin embargo, Meztli no cabe en una bolsa –porque ya está enorme– y este par de amigos no tenían dinero para comprar un dispositivo para transportarla.

Es por eso que al dueño de la peluda se le ocurrió una excelente idea. Resulta que con un garrafón –al cual le cortó la boquilla por donde despachamos el agua–, este ingenioso sujeto le armó una transportadora a su compañera con la cual, los policías del Metro le dan chance de entrar a las instalaciones y pasear por cada una de las líneas del sistema. Si no nos creen, a continuación les dejamos un video que lo comprueba.

La perrita Meztli viaja en el metro y en la CDMX con su transportadora de garrafón. Para que vean que la creatividad ayuda a la felicidad de un lomito. pic.twitter.com/muFAsu9dhV — Marco Jimenez (@VipergtsrtMarco) February 22, 2022

Por supuesto que la historia de esta perrita se hizo viral en TikTok y otras redes sociales –donde ya la apodan como la dogafon–, pues tanto ella como su dueño sorprendieron a todos por este invento tan increíble y práctico para aquellos que no tienen algo para trasladar a sus mascotas. Y aunque no lo crean, Meztli viaja muy tranquila cuando le toca subir a los vagones y ahora puede pasear por toda la CDMX junto a su mejor amigo.