Conoce a Corchito, el perrito que acompaña a los clientes solitarios de un bar

No cabe duda de que los doggos son los mejores amigos del hombre. Por años hemos escuchado esta frase y a cada rato aparecen historias de lomitos y sus dueños que lo confirman a pulso, como un hombre en situación de calle que recientemente se hizo viral por festejar el cumpleaños de sus mascotas (ACÁ lo pueden checar). Pero en esta ocasión les platicaremos sobre Corchito, un perrito que tiene un trabajo muy especial dentro de un bar.

Cuando salimos de fiesta a un antro o cualquier lugar donde podamos echarnos unos tragos, es muy común ver a personas que andan por ahí solitas ahogando sus penas tomando con una que otra bebida espirituosa. De repente hay quienes se acercan para platicar con ellos o simplemente acompañarlos, pero son más los que los ven a lo lejos y haciendo como que no andan por ahí. Sin embargo, ahora existe un suave acompañante muy especial.

Corchito es la compañía perfecta para los clientes solitarios de un bar

Resulta que hace unos días se viralizó la historia de un perrito increíble. De acuerdo con medios locales, en el bar Dickens ubicado en Chivilcoy, una ciudad ubicada al norte de Buenos Aires, en Argentina, puedes encontrar a Corchito, un doggo que desde hace casi cuatro años vive en ese establecimiento y a partir de ese momento además de encontrar un hogar, los dueños le dieron una tarea importante: acompañar a los clientes solitarios.

Según lo que cuenta, el lomito tenía una familia, pero se mudaron y lo abandonaron en la calle. Tiempo después, una mujer lo llevó a su casa pero no tenía una buena relación con las demás mascotas, es por eso que Corchito una vez más se quedó sin nada ni nadie. Sin embargo, por azares del destino llegó a este restaurante/bar donde lo adoptaron y ahora es la estrella del lugar, pues se encarga de acompañar a los comensales.

El perrito tiene una nueva dueña, pero sigue haciendo compañía a los comensales

Para que se den una idea de lo especial que es este perrito, cuando ve a un cliente solo, se le acerca y se sienta a su lado mientras se toman o comen algo. Aunque eso sí, Corchito tiene una enorme intuición, pues si llega a sentir que a una persona no le gustan los animales, de plano pasa de largo (pa’ pronto, no va a donde piensa que no lo quieren). Pero en general, son más las veces que este doggo es el compañero ideal para la gente solitaria.

A pesar de que el lomito ya encontró una nueva dueña, la cual le da el cariño que tanto se merece y le ofreció un hogar, todavía pueden verlo en el bar pet friendly acompañando a los comensales sentadito en una silla junto a otros peludos que así como Corchito, solo quieren estar cerca de las personas. Gracias a estas historias confirmamos una vez más que el perro es el mejor amigo del hombre y uno de los animales que más queremos.