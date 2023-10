Hombre desahuciado que pedía un hogar para su perrito escapó del hospital y lo dejó

Lo que necesitas saber: La mujer que compartió la historia finalmetne adoptó a Firulais y el acto de su anterior dueño divide opiones: algunos lo consideran una traición, otros un acto de amor al lomito

Sin duda esta es una de las historias más conmovedoras sobre lomitos que nos ha tocado contar. Un hombre se volvió viral por pedir desde una cama de hospital que alguien adoptara a su perrito. Se dijo que el señor estaba desahuciado y buscaba que su fiel mascota encontrara un nuevo hogar cuando muriera.

Naturalmente esta historia conmovió a cualquiera que vio los videos de TikTok donde se difundió. Mucha gente de inmediato se ofreció a cuidar al perrito, a darle un nuevo hogar o contactar a algún centro donde pudieran llevarlo.

Pero el caso tuvo un final totalmente inesperado.

El perrito se quedó con su dueño en el hospital / Captura de video (normaecha – TikTok)

Hombre desahuciado pedía que alguien adoptara a su fiel perrito

La usuaria de TikTok normaecha fue quien compartió los videos del fiel Firulais. “Firu”, como le dicen de cariño, no dejaba de estar junto a la cama de su dueño. Tal como la historia de Hachiko u otros perritos que se han dado a conocer por esperar fielmente a sus amigos humanos incluso después de la muerte, este perrito no quería abandonar a su dueño en ningún momento.

El perrito se quedó con su dueño en el hospital / Captura de video (normaecha – TikTok)

Es por eso que en el primer video que compartió pedía ayuda para el perrito, pues obviamente un hospital no es un lugar apto para una mascota. El hombre, además, pedía que alguna persona que de verdad lo quisiera se lo llevara; incluso ofrecía lo poco que tenía con tal de encontrarle un nuevo hogar a su fiel mascota.

En otro par de videos compartidos por la misma usuaria de TikTok, vemos como ella misma le lleva comida al buen Firu. Está con él, lo acompaña, habla con el personal del hospital sobre sus cuidados y más. Todo mientras su dueño permanece en la misma cama sin poder levantarse.

Pero el dueño del perrito huyó y ahora ella lo adoptó

Según el diario El Popular, esta historia tuvo lugar en el Hospital Daniel Alcides Carrión, ubicado en Perú. Y como decíamos, tuvo un final inesperado. En el último video compartido por normaeche, nos cuenta que el dueño del perrito escapó del hospital.

Relata que llegó nuevamente a la clínica este viernes 13 de octubre, pero se encontró con la sorpresa de que el paciente huyó y dejó ahí al perrito: “Pero Firu gracias a Dios permaneció en el Centro de Salud”, cuenta.

El hombre huyó del hospital y dejó a su perrito / Captura de video (normaecha – TikTok)

La usuaria de Tiktok llevó a Firulais a un centro de atención porque se quedó muy triste y decaído al no ver a su dueño. Pero claro, como no lo iba a dejar solito ahora que se queda sin su amigo humano, decidió adoptarlo y llevarlo a casa junto a sus dos hijas.

“Mis hijas y yo estamos felices, gracias a todos por el apoyo a Firulais”.

La acción de su anterior dueño divide opiniones

En los comentarios, mucha gente agradece a Norma el haber adoptado finalmente al perrito; sin embargo, critican a su anterior dueño por dejarlo cuando el lomito estuvo a su lado en los momentos difíciles.

Claro, seguro a mucha gente es lo primero que le vino a la mente, criticar al señor. Pero no tardaron en surgir comentarios donde se pide tratar de entenderlo.

El perrito se quedó con su dueño en el hospital / Captura de video (normaecha – TikTok)

Muchos opinan que tal vez no quiso morir en el hospital, ya que mucha gente al saberse sin esperanza prefiere pasar sus últimos momentos en casa. También hay quien considera que su acto no fue una traición al perrito, sino una muestra de amor al dejarlo “libre” y que no esté junto a él al momento de morir.

“No sabemos por lo que él estaba pasando, quizás lo hizo para salvarlo y que tuviera una buena vida y una familia que él no le podía dar”.

“Quizás quiso hacerlo (morir) en otro lugar y no en el hospital, y si se lo llevaba (a Firulais) pues iba a terminar en las calles”.

El hombre huyó del hospital y dejó a su perrito / Captura de video (normaecha – TikTok)

Tal vez nunca sepamos las verdaderas razones del hombre; sólo resta desear que, donde esté, pueda estar en paz y mejor de salud. Lo bueno es que el perrito ya está en un nuevo hogar donde seguro le darán mucho amor.

