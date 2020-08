Suave sorpresa: Este perrito se escondió en una camioneta y al final logró que lo adoptaran

Desde siempre, los perros nos han demostrado ser sumamente cariñosos, haciéndole honor al apodo del ‘mejor amigo del hombre’. Sin embargo, y lamentablemente, los humanos no siempre les respondemos como merecen, aún así, ellos hacen de todo para que nos demos cuenta el amor que sienten, a tal punto de hacer lo imposible para estar con nosotros, como lo que hizo este perrito.

Este doggo se volvió viral hace algunos días por algo espectacular. Una pareja, Emily y Garret se encontraban tomando sus clases de yoga, todo iba normal pero cuando regresaron a su camioneta para regresar hasta su casa se encontraron con una suave sorpresa. Resulta que un pequeño y tierno pitbull –quién sabe cómo– logró entrar al vehículo y se quedó acostado en el asiento del copiloto.

El doggo utilizó una suave técnica para quedarse con esta pareja

De acuerdo con The Dodo y gracias a un video que la pareja grabó, podemos ver que no entendían cómo pudo entrar pero tampoco había forma de sacarlo. Intentaron pedirle por un buen rato que saliera, pero cada vez que ellos le decían que “ahuecara el ala”, el perrito se ponía más cómodo dentro del camionetón. De plano no había fuerza sobre este planeta que pudiera bajarlo de ese lugar.

Durante dos horas, Garret y Emily le dieron comida y agua para ver si así bajaba pero no lo consiguieron. Al final y después de agarrar confianza entre ellos, no les quedó de otra mas que llevarse al doggo hasta su casa. El plan era buscar de dónde venía este pequeño y devolverlo con sus dueños, pero luego de utilizar todos los medios posibles, nadie lo reclamó.

El perrito logró quedarse con Emily y Garret y hasta les metió un susto

A la pareja se le hizo mala onda llevarlo a un refugio (además, bajita la mano ya se habían encariñado con él), así que decidieron adoptarlo. Lo llevaron al veterinario para checar que todo estuviera con él, y además decidieron cambiarle el nombre a Buddy –que la verdad, le va muy bien–. Sin siquiera planearlo o esperarlo, el perrito se convirtió en un miembro más de la familia, completando por completo su núcleo.

Después de unas cuantas semanas juntos, Emily y Garret junto con Buddy comenzaron a salir juntos (ya se baja de la camioneta) y se dieron cuenta de que le encantaba pasear por el bosque. En una de esas se les ocurrió dejarlo libre para explorara ese enorme lugar, pero después de unos cuantos minutos el doggo no regresó, perdiéndose por un tiempo entre los enorme árboles.

Afortunadamente para todos y tras varios días de búsqueda, la pareja recibió la llamada de un refugio donde estaba Buddy. A partir de ese momento se dieron cuenta de lo importante que era para ellos y la relación se solidificó, a tal punto que hasta le pusieron un chip para que esta clase de cosas no vuelvan a pasar. Al final, este perrito llegó en el momento que menos esperaban pero que sin duda les cambió la vida.