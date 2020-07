Mujer rechaza adoptar a perrita llamada Tabata por ser ‘negrita’ y el internet le encuentra hogar

Un día nos ponemos solidarios con los problemas que enfrenta el mundo y al día siguiente le entramos a actitudes negativas que nos hacen preguntarnos “¿Los humanos merecemos estar aquí?“.

Siempre ha de prevalecer la esperanza, pero luego llegan historias que nos demuestran que los animales y la naturaleza nos quedan muy grandes. Y la historia de Tabata es la prueba.

Tabata es bonita y su color es negro

Tabata es una perrita que estaba en busca de un hogar donde pueda recibir y dar mucho amor. Sin embargo, no encuentra una casa a la cual llegar, pues se ha enfrentado al rechazo de la gente por una razón bastante tonta: es negra. Tan absurdo como lo leen, Tabata no ha encontrado una familia porque su pelaje es negro y al parecer, a la gente no le gusta.

Y el último rechazo hacia la hermosa Tabata se ha hecho viral en redes…

Una conversación en whatsapp donde se habla de la adopción de Tabata, fue publicada en redes sociales a través del usuario registrado como @citiepop.

El primer rechazo

La encargada de dar en adopción a algunos perritos es Leidy Gómez Acosta, y aquí leemos cómo una mujer anda en busca de un doggo para adoptar. Leidy le envía la foto de Tabata toda coqueta con un suéter verde, y le indica que está “esterilizada, vacunada y desparasitada“. Y la respuesta de la mujer es la que nos tiene aquí:

“Mmmm no tienes mas? Es que no nos gustan negritas“, escribió. En el whats se ve que Leidy le envía una nueva foto y un audio, a lo que la mujer responde: “Solo la tienes a ella, ahs no dijeron que no 😟 muchas gracias“.

La persona encargada de la adopción de Tabata insistió en preguntar si la razón del rechazo es por que es “negrita”, pero la conversación termina ahí.

El segundo rechazo

Esa fue una. Otra persona le pregunta a Leidy si hay perritos para adoptar, por lo que le envían la foto de Tabata, dan a conocer la edad de cinco meses y las mismas características de que está esterilizada y desaparsitada. ¿Y la respuesta? “No tienen de colo Clarito?“. Es absurdo.

Estas conversaciones, como mencionamos, se hicieron virales en redes sociales. Tabata se hizo tendencia en Twitter y gracias a eso es que ya encontró un hogar donde no importa que se “negrita”. Ahí va a recibir todo el amor por el simple hecho de ser una perrita, un ser vivo.

Los perros no se fijan en cómo te ves, ¿o sí?