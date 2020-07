Lomito protector: Mira cómo este perro rescató y apapachó a una foca bebé huérfana

Aquel que acuñó la frase “nada dura para siempre”, claramente no estaba pensando en la hermosura de los perros. No importa cuándo, no importa cómo. Siempre y en absolutamente todo momento hay un perrito haciendo algo hermoso. Y para que vean que no dejamos esta introducción en palabras, les presentamos a este perro que rescató a una foca bebé y la cuidó muy bien hasta que pudiera estar solita.

Encontró a la foca y decidió cuidarla como si fuera su propio cachorro

La pequeña foca bebé fue encontrada a las orillas del enorme lago Baikal ubicado en la región montañosa de Siberia, Rusia. Fue el perro quien la encontró y los científicos que venían con él se dieron cuenta que se encontraba sola y que era demasiado pequeña para sobrevivir por su cuenta. Por lo que decidieron llevarla a casa y cuidarla por unos días.

En el video que compartió la noticia, cuentan que el más atento de todos fue el perrito, quien no le quitó el ojo a la foca ni por un segundo. Cuentan que la cuidó como si fuera su propio cachorro durante todo el tiempo que estuvieron juntos.

Se dedicaban a jugar

En los tres días que estuvieron juntos, la foca y el perro hicieron de todo juntos, pero la gran parte de sus actividades consistían en jugar. A la foca le gusta mucho rodar y comer pescado, y al perro le gusta mucho darle besos y buscarle pulgas. Por ahí hasta podemos ver que la foca ya estaba mordiendo su manta copiando exactamente lo que hacía su nuevo amigo.

Una vez que los científicos determinaron que era buen momento para dejarla ser libre y explorar el mundo, la llevaron de regreso al lago para que viviera su vida como se debe. Nosotros estamos seguros que por siempre se acordarán el uno del otro con mucho cariño y si todo sale bien ojalá que se vuelvan a encontrar algún día. Vean el lindo video de este perro con la foca bebé que ayudó a cuidar: