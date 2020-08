Revelan fotos inéditas de Bill Clinton con una de las víctimas de Jeffrey Epstein

El nombre de Jeffrey Epstein es uno de los más infames en los últimos años. En 2019, este empresario y asesor financiero fue acusado de pedofilia, solicitud de prostitución y prostitución de menores. Pero en donde radica el escándalo, es que Epstein trabajaba y tenía relaciones de amistad con la élite política y empresarial de Estados Unidos como el príncipe Andrew, Donald Trump y Bill Clinton.

Y ahora, surgieron una serie de fotografías nunca antes vistas donde se puede ver al expresidente Clinton con una de las víctimas que denunciaron a Epstein. El nombre de la mujer que sale en las imágenes, de 22 años, es Chauntae Davies, una de las cientos de víctimas que formaron parte de la pirámide de tráfico sexual que construyó Epstein con la ayuda de Ghislaine Maxwell, quien fue arrestada el pasado 2 de julio.

Estas imágenes, salidas hace un par de días, se revelaron justamente el día en que Bill Clinton participó en la Convención Nacional Demócrata de 2020 en apoyo para la campaña de Joe Biden, quien se convirtió en el candidato demócrata para ir por la presidencia de Estados Unidos contra Donald Trump (de los republicanos).

En estas imágenes, publicadas de manera exclusiva en Daily Mail, se ve a Clinton sentado mientras Davies le da un masaje en los hombros y en el cuello. De acuerdo con la información, las fotografías fueron tomadas durante un viaje –en el jet privado de Epstein– a África para apoyar proyectos humanitarios en la lucha contra el VIH/Sida. Según reportes, a este viaje asistieron Epstein, Clinton, Kevin Spacey y Chris Tucker.

Bill Clinton habría dormido en el avión privado, por lo que despertó con molestias en el cuello. Así que Ghislaine Maxwell insistió para que Chauntae Davies le diera un masaje. En ese momento, Clinton tenía 56 y Davies 22 años.

El mismo medio asegura que Davies siempre ha dicho que Clinton se portó como un caballero durante todo el viaje. Hasta el momento, sólo hay pruebas de que Clinton y Epstein eran amigos, pero no de que Clinton haya participado en la pirámide de tráfico sexual o haya abusado y/o violado a una de las víctimas.

Esto a diferencia, por ejemplo, del príncipe Andrew, quien ha sido acusado directamente de haber tenidos relaciones sexuales con algunas víctimas de Epstein.

