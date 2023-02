¿Se acerca el 14 de febrero y aún no tienes planes? Si la cartera anda más vacía que el corazón de tu ex, ¡no entres en pánico! Te traemos algunas ideas para que armes el plan para San Valentín en Los Ángeles con presupuesto austero.

Ya sea en pareja, con amigos o contigo mismo y la bendición de dios esperamos que pases un día rodeado de mucho amortttsss. ¿Listo?

Picnic romántico en Grand Park

Foto: Pexels

200 N Grand Ave, Los Angeles, CA 90012

“Tú, yo, recostados en el pasto, viendo el cielo azul con botanitas y agarrando tu manita”. ¡Mándale ese texto a tu pareja y listo el plan para San Valentín en Los Ángeles!

¿Qué necesitas? Una mantita y una canasta —róbaselas a tu mamá—, comida fácil de transportar —sándwiches, pasta, ensaladas—, botanitas para picar mientras echan la plática —quesos, galletitas, uvas, pan, frutos secos—, bebida de su elección, servilletas y, lo esencial, muchas ganas de pasar tiempo de calidad con tu ser amado.

Bubble Tea para dos (o más) el 14 de febrero

Foto: bobaguys.com

En el plan para San Valentín en Los Ángeles la novia, novio, novie es opcional. ¡Llámale a tus dos amix de siempre e invítales un tecito! Pero no uno cualquiera, el plus se lo darán las perlas de tapioca que tanto bien le hacen a nuestro estómago.

AQUÍ te dejamos algunas opciones para encontrar la que más se acomode a tu bolsillo este 14 de febrero. De frutas frescas, con matcha o infusiones internacionales, ¡encuentra tu favorita para la tarde chismecito!

Paseo en bici por el sendero del amorts en Elysian Park

Foto: laparks.org

1000 Elysian Park Ave, Los Angeles, CA 90012

Tal vez no exactamente por el mero-mero sendero del amor, pero si le pones suficientes ganas el jardín Chavez Ravine Arboretum en el Elysian Park será el lugar más romántico de L.A. Rodeado de los árboles más antiguos impresionarás a tu date.

Lúcete con este plan para San Valentín en Los Ángeles: Toma el manubrio de tu bici y presúmele lo que puedes hacer; acelera en las colinas para sentir aún más maripositas en el estómago y al final invítale un cafecito. ¡No olvides tu casco!

Tú + tu pancita + ramen = ¡El mejor plan para San Valentín en Los Ángeles!

Foto: Pexels

Un 14 de febrero en martes tal vez no sea el más práctico para salir a festejar. Si el trabajo te mantiene ocupado, tu pareja no tiene ganas de salir y tus amigos no contestan tus mensajes, aún hay esperanza: ¡Aparta mesa para uno!

AQUÍ hay opciones de ramen delicioso y calientito para apapachar tu corazón. ¡Y hay para todos los presupuestos! Ya si más tarde tu amorcito se anima a acompañarte espérale con una recreación de escena muy al estilo “La Dama y el Vagabundo”. ¡Plan para San Valentín en Los Ángeles ideal!

Música y flores: La fórmula del enamoramiento en Exposition Park Rose Garden

Foto: Getty Images

3990 Menlo Ave, Los Angeles, CA 90037

Un paraíso rodeado de florecitas de todos olores y colores les pondrá en mood romanticón. Armen una playlist conjunta con sus rolas favoritas y escúchenlas juntos mientras admiran la naturaleza. Sumarle una botella de juguito de uvas frescas ya es decisión de cada quién.

En este plan para San Valentín en Los Ángeles es probable que la plática se profundice así que prepárate para contarle la historia detrás de tu canción de todos los días. ¿Besos? ¡Con mucha suerte!

¿Qué te parecieron estas ideas de plan para San Valentín en Los Ángeles?