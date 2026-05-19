Si hay un festival que sabe mezclar nostalgia con lo que está sonando ahorita, ese es el Tecate Emblema. La edición 2026 no fue la excepción: Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Ha*Ash, Kenia Os y Lost Frequencies armaron un cartel que tenía algo para cada quien, y el público respondió.

Tres días de música, outfits pensados y esa energía que solo los festivales saben crear. Y en todo ese hermoso caos, Telcel estuvo presente para que nada se perdiera. Te contamos.

Siempre conectados, gracias a la red 5G de Telcel

En un festival, el cel trabaja horas extra: grabar el momento exacto en que empieza tu canción favorita, subir la story antes de que pase el mood, coordinar con tu crew dónde están en medio de la multitud. Para todo eso, la red 5G de Telcel acompañó a los asistentes durante todo el evento, sin interrupciones.

Subir contenido en tiempo real, compartir los momentos que no se pueden guardar solo para uno… eso es exactamente para lo que sirve tener buena conexión cuando más importa.

Telcel mantuvo conectados a los asistentes del Tecate Emblema con su red 5G

Stand Telcel: fotos, juegos y carga completa

El stand de Telcel fue una parada obligada durante el fin de semana. El photo booth fue, sin duda, uno de los spots más buscados: una foto impresa y digital para llevarte de recuerdo físico en plena era del scroll infinito.

Además había zonas de juegos, dinámicas para ganarte giveaways y, para los que llegaban con el cel al 5%, una zona de recarga para que el smartphone aguantara el día completo. El tipo de stand en el que entras a tomarte la foto y terminas quedándote un rato más.

Zona de descanso Telcel: pausa sin perderte nada

Festivales y piernas cansadas van de la mano. Por eso la Zona de Descanso Telcel fue ese espacio que todos necesitaban sin saber que lo iban a necesitar: techada para protegerte del sol o la lluvia, con asientos para recuperar energía y puntos de carga para el cel. Un spot pensado para que la pausa no significara perderse el ambiente, sino seguir viviéndolo desde otro ritmo.

El Hospitality Telcel: vista privilegiada al escenario principal

El Hospitality Telcel fue la experiencia dentro de la experiencia. Ubicado justo frente al Tecate Main Stage, ofrecía una perspectiva que desde el crowd simplemente no se consigue: buena vista, zona de descanso, bebidas y baños, todo en un solo lugar. El acceso era a través de dinámicas en el stand de Telcel, lo que convirtió cada interacción ahí en una oportunidad real de vivir el festival desde otro nivel. Uno de los mejores spots de todo el festival.

Así se vivió el Tecate Emblema 2026 con Telcel: conectados en todo momento, con espacios para descansar, para tomarse la foto del recuerdo y para ver a tus artistas favoritos desde el mejor ángulo. Porque un buen festival no se trata solo de la música, sino de todo lo que pasa alrededor. Y Telcel se encargó de que ningún momento se quedara sin contarse.

¿Estuviste en el Tecate Emblema 2026? Cuéntanos cuál fue tu momento favorito del fin de semana.