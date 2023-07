Por qué debes saber esto: Cosas que no sabías que necesitabas saber. Ya no es posible intentar romper el récord Guinness al beso más largo de la historia y te contamos los motivos de Guinness World Records para eliminar esta competencia

Los Récords Guinness cuentan con una fama sin igual por poner a prueba cosas que neta muchas veces nos hacen decir “WTF?!” (algunos hechos en México). Uno de ellos es el del récord al beso más largo de la historia, competencia que ya no existe y hasta ahora se sabe el por qué.

Los mismos Récords Guinness dieron a conocer los motivos que los llevaron a dejar de permitir que alguien intente romper la marca del beso más largo de la historia y acá te los contamos (spoiler: notarás que tiene mucho sentido la decisión).

Ya no es posible intentar romper el récord Guinness al beso más largo de la historia / Foto: Getty

El récord Guinness al beso más largo de la historia

Fue en el 2013 cuando se rompió el récord Guinness al beso más largo de la historia. Duró en total 58 horas y 35 minutos (¡¡aaaaaaaalv!!). Hombre y mujer comenzaron a besarse el 12 de febrero y terminaron hasta el día de San Valentín.

Quienes impusieron dicho récord fueron Ekkachai y Laksana Tiranarat, una pareja de Tailandia que se aventó el beso más largo de la historia durante un evento de Ripley’s Believe It or Not! en la ciudad de Pattaya.

Ya no es posible intentar romper el récord Guinness al beso más largo de la historia / Foto: Reuters

En fin, esa marca quedará intacta para siempre al menos ante los ojos de los Guinness World Records. Ya no es posible intentar romperla y, en caso de que alguna pareja lo haga, no quedará registrado en el famoso libro.

El día que se rompió el récord Guinness por última vez

Las reglas para intentar el récord del beso más largo de la historia

Basta ver las reglas para intentar el récord del beso más largo de la historia para entender por qué lo eliminaron:

El beso debe ser continuo y los labios deben estar tocándose en todo momento . Si los labios se separan, la pareja queda inmediatamente descalificada.

. Si los labios se separan, la pareja queda inmediatamente descalificada. Los concursantes pueden consumir líquidos con una pajilla durante el intento, pero nuevamente, los labios no deben separarse.

La pareja debe estar despierta en todo momento.

Los competidores deben estar de pie durante el intento y no pueden ser sostenidos juntos por ninguna ayuda.

No se permiten descansos .

. No se permite el uso de pañales/pañales para adultos o compresas para la incontinencia.

Oh sí, en caso de que alguno de los dos necesitara ir al baño, la pareja debía hacerlo junta y ante la mirada de un árbitro. ¿Te imaginas pasar casi dos días en esas condiciones?

¿Por qué Guinness eliminó el récord al beso más largo de la historia?

“La competencia se había vuelto demasiado peligrosa y algunas de las reglas entraban en conflicto con nuestras políticas actuales”, señalan los Récords Guinness sobre la eliminación de la competencia al beso más largo de la historia.

Diferentes síntomas de la privación del sueño (como psicosis, fatiga, desmayos y calambres) se presentaron en varias personas que intentaron romper el récord años atras.

El récord al maratón de besos más largo tomó el lugar del beso más largo de la historia. La diferencia es que ahora se permiten descansos a los participantes cada hora desde que comienzan a besarse. ¿Tú lo intentarías?

¿Por qué eliminaron el récord Guinness al beso más largo de la historia? / Foto: Reuters

No es una locura que mejor nos quedamos con la clase masiva de box más grande del mundo, ¿no?

