¿Por qué estudiar en una universidad en línea?

Le podemos echar la culpa a muchas cosas al 2020, pero la verdad es que también nos dejó muchas enseñanzas y oportunidades, y una de ellas es poder utilizar la tecnología a nuestro favor tanto para trabajar como para estudiar de manera remota. Hoy más que nunca hace falta estar preparado, y qué mejor que estudiar una carrera en línea.

¿Aún no te convence al 100 eso de estudiar por internet? Aquí te damos algunas razones que sí o sí debes considerar, y OJO, acá te va un tip: si andas buscando una beca, LEE CUIDADOSAMENTE porque te tenemos una sorpresa más adelante. ¡Apúntele bien!

¡No más traslados eternos!

Todos hemos estado ahí. Todos hemos vivido la larga espera para tomar el transporte, y eso en un día sin contratiempos, ahora recuerda lo que es cuando llueve. Estudiar una carrera online te permite ahorrar tiempo y dinero, el cual podrás utilizar para adelantarle a las tareas o simplemente comer a gusto mientras te preparas para tu siguiente actividad. Haz cuentas y verás que no hay pierde.

Tu espacio, tu ritmo

Algunas plataformas en línea te permiten aprender a tu ritmo a través de videotutoriales, justo porque al estar en casa es probable que salga algún imprevisto – ¡hola, señor paquetería! – Lo importante es que te sientas cómodo pues de esta manera podrás absorber mejor el aprendizaje. Sin embargo, siempre es importante considerar que para aprovechar al máximo esta modalidad deberás gestionar muy bien tus tiempos. ¡Aguas con saturarte a ti mismo!

Tus clases a un clic de distancia

¿La carrera que quieres no está en un plantel en tu ciudad? ¿Tienes que viajar por una urgencia familiar? ¿Se fue la luz en tu casa? No hay tema. Tus cursos o clases estarán en línea y a tu disposición donde sea que te encuentres, y ese es un mega aliviane porque uno de los principales obstáculos para terminar una carrera o incluso empezar otra es el acceso a los cursos que quieres o que se adapten a tus horarios, y esto nos lleva al siguiente punto.

¿Alguien dijo multitasking?

¡Ajá! El home office nos ha permitido combinar diferentes actividades y aprovechar al máximo nuestro horario – ahem, hay otros que no tanto, pero esa es otra historia – Estudiar en línea te permite llenar esos espacios con cursos. Si tal vez en la chamba es un día flojo, te puedes echar un videotutorial, o tal vez saliste más tempra de lo normal, entonces puedes adelantarle a la tarea. Así que si lo tuyo es el multitasking, definitivamente debes considerar estudiar de manera remota.

OJO: No todas las universidades online ofrecen lo mismo

Si ya te decidiste y estás viendo opciones, entonces hay unos aspectos que no debes pasar por alto. De entrada debes confirmar que tenga validez de la SEP, en algunos documentos vendrá como RVOE, o sea Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

Después investiga si su modelo de enseñanza se adapta a tus necesidades. Así es, hay muchas opciones que ofrecen alternativas en línea pero requieren cierta cantidad de clases presenciales. De igual forma, échale ojo a la plataforma online donde tomarás tus clases, ya que hay muchas bastante amigables con el estudiante que te permitirán un mejor aprendizaje.

Y por último, pero no menos importante, checa que sus maestros sean profesionales capacitados y con experiencia, pues el hecho de que sea en línea no es pretexto para que no ofrezcan la misma calidad que en campus presenciales.

¿Ya conoces a UMOV?

Ahh pues te contamos: UMOV es una universidad 100% en línea que cumple con todos los puntos que te mencionamos: licenciaturas y maestrías con reconocimiento oficial de la SEP a nivel federal, con un modelo pedagógico orientado al estudiante e impartido por profesores de prestigio quienes son docentes en las mejores universidades privadas del país.

Además de eso, puedes estudiar a tu propio ritmo desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo con internet, ya sea laptop, tablet o hasta tu teléfono inteligente gracias a su plataforma tecnológica de última generación. ¡Órale! Échale un ojo a sus carreras en umov.mx donde te podrás dar un quemón de la calidad que andan manejando y de su rifadísimo programa de becas. ¡Ya te estás tardando!

¡Sí quiero una beca, Tío Sopitas!

Y ya que llegaste hasta acá, UMOV se puso guapa y lo que le sigue, pues si mencionas que viste esta nota con el tío Sopitas, la universidad te hará paro con una beca comercial del 65% congelado durante toda la carrera, sin condiciones académicas ni de otra índole. ¡Vas!

*Contenido Patrocinado por UMOV