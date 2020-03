Ojo acá: 10 cosas que SÍ puedes hacer para prevenir el contagio de COVID-19 (y evitar el pánico)

Unos están entrando en pánico total y otros están aplicando un “No pasa nada, oiga”, pero sea cual sea el caso la razón de ambos comportamientos es el brote de coronavirus COVID-19 que ha comenzado a crecer en nuestro país desde hace unos días y de manera considerable.

Y es que este virus proveniente de Wuhan no sólo ha desatado las compras irracionales de papel higiénico –sabrá dios para qué quieren tanto– y productos de limpieza, sino que además ha tenido el hervidero de Fake News a todo lo que da, mismas que en lugar de ayudar a las personas a prepararse ante la contingencia sanitaria que comienza, provocan que la gente se confunda y haga cosas que ni sirven para nada.

Entendemos bien la incertidumbre e incluso el miedo que muchos sienten ante el brote de coronavirus que está comenzando, y es por ello que acá les traemos 10 sencillos puntos con las cosas que sí pueden hacer para prevenir y prepararse ante la llegada del COVID-19 a México (spoiler: no incluye compras de papel higiénico como si les fuera a dar una diarrea explosiva).

1.- Di sí al aislamiento social

Si ya te dieron el home office, no tienes que ir a la escuela o cualquier otra cosa, ¿por qué te darían ganas de salir a la calle en una situación como ésta? Sabemos que no todos tienen el privilegio de poder quedarse en casa, pero si tú lo tienes aprovéchalo al máximo.

El aislamiento social podría ayudar más de lo que te imaginas en evitar la rápida propagación del COVID-19, ya que al protegerte a ti estás protegiendo a más personas. Y por favor, si te enfermas o tienes síntomas similares a los de la gripa, con más razón quédate en casa. Evita que la tragedia sea mayor de lo que ya es.

2.- Y si de plano no puedes, toma las medidas de precaución necesarias

Si tienes que ir a trabajar, no saludes a tus compañeros de mano ni de beso, evita tener contacto con alguno de ellos si está enfermo (y decidió ir en lugar de quedarse en casa) y procura tenerlos a un metro de distancia. Lávate las manos con agua y jabón, usa gel antibacterial y no te toques la cara con las manos sucias.

No olvides limpiar constantemente tu área de trabajo. En el transporte tose y estornuda con el antebrazo, lávate las manos después de tocar alguna superficie (por ejemplo, si tocas un tubo en el metro) y no ingieras alimentos en el trayecto.

3.- Por lo que más quieras, no hagas compras de pánico

Sabemos que al conocer más sobre los casos de COVID-19 confirmados en México, lo primero que pensamos es en ir al super para llenar el carrito de todas las cosas que se nos crucen en el camino, casi como si nos fuéramos a vivir en un búnker subterráneo por siempre. Sin embargo, no es de las mejores ideas.

No decimos que no hagas compras, en verdad puedes hacerlas y hasta es prudente adelantarse a la situación, pero no adquieras cantidades industriales de cosas que a los 2o días van a caducar o que simplemente no necesitas tanto. En serio, a menos de que te quieras bañar en cloro (no lo hagas) no tiene sentido comprar 20 litros de eso.

Surte tu despensa para dos semanas e incluye en ella alimentos enlatados, agua natural embotellada, cereales, leguminosas y productos que además de que no dejarán de servir a los pocos días, también te ayuden a elevar tus defensas de manera natural. No te quedes sin productos, pero tampoco dejes sin productos a los demás.

4.- Y si compras cosas, también hazlo en pequeños comercios

Si nomás de ir al centro comercial te dan ganas de llorar porque ves que no hay ni carritos de super disponibles, recuerda que no todo son grandes cadenas comerciales. Allá afuera también hay pequeños comercios a los que le vendría bien una mano en estos días, pues probablemente tanto los dueños como sus empleados (sobre todo estos últimos) son los que se la van a ver más gris con el duro golpe económico que dejará en el país el COVID-19.

5.- Hablando de compras, no gastes miles de pesos en cubrebocas

Los cubrebocas deben ser usados por personas que tengan síntomas de coronavirus, y lo tienen que hacer con tal de no esparcir sus gérmenes en otras superficies (gotitas de cuando estornudas, por ejemplo). Usar un cubrebocas y andar por la vida como si fueras cosplay de Michael Jackson no te va a ayudar a no contagiarte, así que mejor ese dinero inviértelo en otra cosa que sí necesites durante esta contingencia de COVID-19.

6.- No difundas información falsa o que no ha sido verificada

Porque ah, cómo les encanta a muchos hacer eso. Las noticias falsas pueden ser más perjudiciales de lo que creen, ya que éstas pueden llevar a la gente a beber desde desinfectante para pisos, hasta hacerles creer que cada persona en México ya tiene cinco conocidos en México que están enfermos de COVID-19, y que ellos no aparecen en la cifra del gobierno (A continuación una imagen para entender esta referencia)

¿Qué clase de nado sincronizado es este? pic.twitter.com/GHdW2lHmLI — Sol Arriaga V. (@SolArriagaV) March 14, 2020

Recuerda que es muy importante seguir información que haya sido publicada por fuentes oficiales, como la Organización Mundial de la Salud o la Secretaría de Salud, en el caso de México. En pocas palabras no te dejes llevar por cadenas y audios de WhatsApp, posteos virales y demás cosas, porque probablemente no sean ciertas y sólo fueron difundidos para crear una histeria colectiva.

7.- Ayuda a los sectores más vulnerables

Si bien la OMS ha dejado en claro que la mayoría de las personas que se contagian de COVID-19 pueden curarse sin la necesidad de un tratamiento intensivo, también ha recalcado la importancia de cuidar a las personas de la tercera edad y las que padecen afecciones médicas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, de contraer este virus, ya que ellos son quienes tienen más riesgo de mortalidad ante él.

Si tú tienes a tus abuelitos, puedes echarles la mano pidiéndoles que se laven las manos constantemente, comprándoles la despensa y sus medicamentos (para que no salgan) o estando al pendiente de ellos con una llamada telefónica al día. Visitarlos es una opción, aunque evita hacerlo si te has enfermado recientemente o si estuviste en alguna zona de riesgo en las últimas semanas.

8.- Y no abandones a tus mascotas.

No hay prueba científica de que los perros y gatos puedan ser transmisores del COVID-19, así que no se te vaya a ocurrir dejar a tus animales de compañía a su suerte. Ni la deben, ni la temen, y también necesitarán de ti en estos días.

9.- Lávate las manos con muchísima frecuencia

Lavarse las manos es una de las medidas de prevención MÁS GRANDES que existen cuando se trata del coronavirus (y de cualquier enfermedad básicamente) así que siempre recurre al agua y al jabón después de tocar cualquier superficie, sobre todo si esa estuvo en exteriores. Eso sí, ya queda en ti si haces el lavado de manoplas al ritmo de tu canción favorita o de manera normal.

10.- Si tienes síntomas del COVID-19 primero evalúa la situación

¿Toses mucho? ¿Estás estornudando más de lo normal? ¿Tienes un dolor de garganta que ya te está preocupando? Sabemos que ahorita cualquier síntoma parecido al de la gripa nos puede causar pánico, sin embargo, antes de pensar en acudir a un hospital gritando por ayuda, evalúa la situación y piensa si realmente hay probabilidad de que estés infectado de COVID-19.

¿Y a qué nos referimos con esto?, que si no has viajado a otro país ni has tenido contacto con tu amiga que regresó de Italia hace poco (o personas que han viajado al extranjero en las últimas semanas), no hay una razón en especial para creer que tienes coronavirus, así que ve a una consulta normal con el doctor. Probablemente sólo se trata de una gripa estacional.

En caso de que presentes los síntomas del COVID-19 y hayas salido del país, o fuiste a una reunión donde estaba ese amigo que acaba de regresar a México, entonces mantén la calma y sigue los siguientes pasos:

– Quédate en casa y no tengas contacto con adultos mayores y niños, principalmente.

– Acá sí se vale (y debes) usar cubrebocas

– Desinfecta todos los lugares en los que has estado y los objetos que has utilizado

– No te automediques

–Llama al número que la Secretaría de Salud proporcionó (800 0044 800) para que los especialistas de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica (UIES) te atiendan y te digan lo que tienes que hacer.

Recuerda que al cuidarte tú, nos cuidamos todos, así que instruye a otros para que sigan los mismos pasos y no caigan en una histeria colectiva.