WTF?! Reviven en redes sociales la leyenda del ‘medallón maldito’ de Kiko

Y hoy en “Cosas que no necesitabas saber, pero que te vamos a contar de todos modos”… El actor mexicano Carlos Villagrán, mejor conocido por interpretar a ‘Kiko’ en ‘El Chavo del 8’, ha sido una de las personas del espectáculo que más ha dado de qué hablar en lo que va de 2021. Y no, no por “buenas” razones.

Y es que además de haber sido postulado a una gubernatura en Querétaro (un plan que al final siempre no se hizo), el actor ahora se ha convertido en tendencia gracias a un video viral que asegura, Kiko tiene un medallón ‘maldito’ que pudo haber predicho la muerte de sus compañeros en la popular serie de televisión creada por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’. WTF?!

El rumor del supuesto medallón “maldito” de Kiko

Hace un par de años comenzó un rumor que decía, Carlos Villagrán tenía un medallón con una calavera en el centro y las iniciales RARMERF alrededor de él. Estas letras representarían los nombres de Ramón Valdés, Angelines Fernández, Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Édgar Vivar, Rubén Aguirre (El Profesor Jirafales) y Florinda Meza (Doña Florinda).

La cosa con el medallón es que, dicen, predijo en orden cronológico la muerte de los compañeros de Kiko. El primero en perder la vida fue Ramón Valdés, quien murió por un cáncer de estómago en 1988. Posteriormente Angelines Fernández, conocida por interpretar a Doña Clotilde, falleció en el año de 1994 por un cáncer de pulmón.

El orden cambió después de la muerte del ‘Profesor Jirafales’

En el caso de Roberto Gómez Bolaños, el creador de ‘El Chavo del 8’, el comediante mexicano dejó este mundo en noviembre de 2014 luego de sufrir un infarto agudo al miocardio, cumpliendo hasta entonces con las letras RAR del supuesto medallón de Kiko. Dicen fue a partir de ahí cuando se dejó de seguir el orden de las iniciales.

Y es que después de ‘Chespirito’, fue Rubén Aguirre (mejor conocido como el Profesor Jirafales) quien murió de complicaciones por una neumonía, en el año 2016. De acuerdo con la leyenda urbana esto fue porque el medallón cambió su orden (ahora iba del final al principio), aunque la historia no concordaba del todo porque si hubiera sido así entonces Florinda Meza ya no estaría aquí.

La leyenda ha resurgido después de varios años gracias a TikTok

Regresando al tema, la leyenda del supuesto medallón de Kiko ha revivido gracias a redes sociales como TikTok, en donde mencionan la exactitud que tuvo la pieza para “predecir” la muerte de los compañeros y amigos de Carlos Villagrán. Lamentablemente parece que todos son puros rumores, porque el medallón como tal no existe.

Aunque Kiko sí tiene un medallón, hace tiempo el mismo Carlos Villagrán desmintió los rumores y aseguró que algunas personas –sin nada que hacer– editaron la imagen de su medallón y le agregaron las iniciales RARMERF, pero nunca le ha puesto letras ni mucho menos tiene una calavera en el centro.

La pregunta acá es: ¿por qué alguien haría eso para afectar la imagen de alguien? Quien sabe, pero ya ven que Kiko envidiaba a El Chavo y él no tenía nada…